Μακρόν και Αμπάς συγκροτούν επιτροπή για νέο Σύνταγμα της Παλαιστίνης

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τα ισραηλινά σχέδια για πλήρη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ένα ενδεχόμενο που, όπως τόνισε ο Μακρόν, αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Παρίσι

Μακρόν και Αμπάς συγκροτούν επιτροπή για νέο Σύνταγμα της Παλαιστίνης
Φωτ: EPA
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα συγκροτήσει «κοινή επιτροπή» με την Παλαιστινιακή Αρχή για τη σύνταξη νέου συντάγματος της Παλαιστίνης.

Ο Μακρόν έκανε τη δήλωση μετά τη συνάντησή του στο Παρίσι με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, λέγοντας πως οι δύο πλευρές «αποφάσισαν τη δημιουργία μιας κοινής επιτροπής για την ενίσχυση του παλαιστινιακού κράτους», η οποία «θα συμβάλει στη διαμόρφωση ενός νέου συντάγματος, σχέδιο του οποίου μου παρουσίασε ο πρόεδρος Αμπάς».

Ο Αμπάς επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε «στην άμεση σύσταση της συνταγματικής επιτροπής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ελιζέ, η μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής θεωρείται απαραίτητη «για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους που θα ζει σε ειρήνη και ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε έναν μήνα μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ, έπειτα από δύο χρόνια αιματηρού πολέμου στη Γάζα, που ξέσπασε μετά την εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ το 2023.

Έγινε επίσης λίγες εβδομάδες αφότου η Γαλλία, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Αμπάς, που ηγείται της Παλαιστινιακής Αρχής επί 20 χρόνια, ασκεί περιορισμένο έλεγχο σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ενώ η Αρχή θεωρείται πιθανός φορέας ανάληψης της διακυβέρνησης της Γάζας στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας.

Παλαιστίνη: «Κόκκινη γραμμή» η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης τα ισραηλινά σχέδια για πλήρη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, ένα ενδεχόμενο που, όπως τόνισε ο Μακρόν, αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Παρίσι.

«Σχέδια μερικής ή ολικής προσάρτησης, είτε νομικά είτε de facto, συνιστούν κόκκινη γραμμή, στην οποία θα απαντήσουμε αποφασιστικά μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Πρόσθεσε ότι «η βία των εποίκων και η επιτάχυνση των εποικισμών έχουν φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, απειλώντας τη σταθερότητα της Δυτικής Όχθης και παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο».

Η συνάντηση Μακρόν–Αμπάς πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκεται σε ισχύ εκεχειρία, που επιτεύχθηκε στις 10 Οκτωβρίου με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η εκεχειρία έχει ήδη δοκιμαστεί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και καταγγελίες για παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένει την «ταχεία ανάπτυξη» μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, η οποία θα επιβλέπει την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα.

Η επίσκεψη Αμπάς στο Παρίσι προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Η πρεσβεία της χώρας στο Παρίσι κατηγόρησε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο ότι «χειραγωγεί τη Γαλλία», χαρακτηρίζοντάς τον «αρνητή του Ολοκαυτώματος» με «ποσοστό δημοτικότητας κάτω του 15%».

Η ισραηλινή ανακοίνωση υποστήριξε επίσης ότι η Παλαιστινιακή Αρχή χρησιμοποιεί μέρος των χρημάτων που λαμβάνει από τη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να «χρηματοδοτεί την πολυτελή ζωή του Αμπάς και να πληρώνει τρομοκράτες μέσω του προγράμματος “Pay for Slay”».

Με πληροφορίες από Euronews

