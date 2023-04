Ισραήλ: Άγριος καβγάς σε αγώνα ποδοσφαίρου- Ενεπλάκησαν παίκτες, οπαδοί και ball boys

Άγριος καβγάς ξέσπασε σε αγώνα ποδοσφαίρου στο Ισραήλ με τον αγωνιστικό χώρο να μετατρέπεται σε αρένα.

Στον αγώνα ποδοσφαίρου Χάποελ Νούτζιντατ εναντίον Χάποελ Τάμραγια για το ισραηλινό πρωτάθλημα Κ20, παίκτες και των δύο ομάδων ενεπλάκησαν σε έναν καβγά άνευ προηγουμένου.

Τα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο και απεικονίζουν παίκτες, προπονητικά τιμ, οπαδούς που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, ακόμη και τα ball boys να ανταλλάσσουν γροθιές, κλωτσιές, σπρωξίματα και ύβρεις.

Northern #Israel: A brawl took place today on the pitch during a football game between Tzeirey Tamra FC and Hapoel Bu'eine FC.



The game took place at the "ha-Shalom" ("Peace") Stadium in the city of Umm al-Fahem. pic.twitter.com/QRVEXtu61q