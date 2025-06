Ισπανία: Άστεγοι στα αεροδρόμια σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη λόγω στεγαστικής κρίσης

Με φόντο τη διαρκώς επιδεινούμενη κρίση στέγασης και την εκτίναξη των ενοικίων, εκατοντάδες άστεγοι στην Ισπανία βρίσκουν καταφύγιο κάθε βράδυ στα αεροδρόμια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης. Οι εικόνες ανθρώπων που κοιμούνται σε καθίσματα ή στο πάτωμα, κυρίως στον Τερματικό Σταθμό 4 του αεροδρομίου Μπαράχας της Μαδρίτης, καταδεικνύουν τη σφοδρότητα του προβλήματος.

Σύμφωνα με στοιχεία μέχρι τον Μάιο, περισσότεροι από 400 άνθρωποι διανυκτέρευαν καθημερινά μόνο στο Μπαράχας. Η διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκφράσει ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας και δημόσιας υγείας, οδηγώντας στην εφαρμογή μέτρων: η πρόσβαση στο αεροδρόμιο τις νυχτερινές ώρες (21:00–05:00) επιτρέπεται πλέον μόνο σε επιβάτες με κάρτα επιβίβασης, γεγονός που μείωσε προσωρινά τον αριθμό των διανυκτερεύσεων.

"We just want to be treated like people, not animals," says one homeless man who sleeps under the glow of departure screens at the Madrid Airport in Spain.



