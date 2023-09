«Ίσως ο Γκοτζίλα έκανε παιδί»- Όταν ο Μαξ Φερστάπεν είδε μπροστά του τεράστια σαύρα, στην πίστα

Η Ferrari ήταν ταχύτερη στα δοκιμαστικά του Grand Prix της Σιγκαπούρης την Παρασκευή, αλλά την παράσταση έκλεψαν οι σαύρες που μπήκαν στην πίστα.

Ο Μαξ Φερστάπεν αναγκάστηκε να λάβει μέτρα αποφυγής, αφού βρέθηκε μπροστά του μια τεράστια σαύρα. Σημειώνεται, ότι τα συγκεκριμένα ερπετά είναι σύνηθες θέαμα στη Σιγκαπούρη.

Οι κίτρινες σημαίες κυμάτιζαν για να προειδοποιήσουν για τον κίνδυνο πρόσκρουσης με σαύρα της περιοχής, που μπορούν να φτάσουν ακόμα και τα τρία μέτρα σε μήκος. Μία από αυτές έμεινε ακίνητη μπροστά από τον πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν.

Max Verstappen came across a lizard during the first practice session ahead of this weekend's Singapore GP 🦎



🗣️ Verstappen's race engineer Gianpiero Lambiase's response to the radio message: "Okay understood. Maybe Godzilla had a kid!"



