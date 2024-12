Ισχυρή έκρηξη σε ουρανοξύστη στην Κίνα - Ένα άτομο έπεσε στο κενό

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε ουρανοξύστη στο Σενζέν της Κίνας, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε έναν από τους ψηλότερους ορόφους του ουρανοξύστη, ενώ σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μέχρι τώρα είναι άγνωστα τα αίτια που την προκάλεσαν.

Μάλιστα το ωστικό κύμα της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρό, που έπληξε τον ουρανοξύστη China Resources Building, που βρίσκεται σχεδόν 300 μέτρα μακριά.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβεστικά οχήματα και 80 πυροσβέστες, με τα βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, να δείχνουν το μέγεθος της κατάστασης.

🇨🇳CHINA: Explosion reported at a high-rise in Shenzhen Bay, Nanshan District. No casualties yet, but nearby tremors prompted evacuations. Emergency crews are on-site; cause unknown. Expect heightened security, transport disruptions, and possible business closures. #Shenzhen pic.twitter.com/ykpdcyvjFR

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουλάχιστον ένα άτομο φέρεται να έπεσε στο κενό, ενώ σε φωτογραφίες μία γυναίκα διακρίνεται να κάθεται σε ένα μπαλκόνι περιμένοντας βοήθεια.

Tragic high-rise explosion this afternoon in Shenzhen in a residential building (China).



At least one person died - a woman who fell down.



At least 4 floors were impacted. This happened in the Nanshan district. I can clearly see that building from my place.



My video in 🧵... pic.twitter.com/51S4EM8FY4