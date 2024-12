Χάγη: Ανασύρθηκε και έκτη σορός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας

Στους έξι ανήλθε σήμερα ο αριθμός των νεκρών μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το Σάββατο, σε πολυκατοικία στην Χάγη.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση κτηρίου κατοικιών στη Χάγη, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους πως ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν ακατάπαυστα στα ερείπια μετά την έκρηξη, και νωρίτερα σήμερα ανέσυραν και έκτο πτώμα.

«Περίπου στις 02:30 το πρωί εντοπίστηκε και ανασύρθηκε ένα έκτο πτώμα», δήλωσαν χαρακτηριστικά οι πυροσβέστες. Μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί τέσσερα από τα θύματα, δύο άνδρες ηλικίας 45 και 31 ετών, μία γυναίκα ηλικίας 41 ετών και μία έφηβη 17 ετών.

Τέσσερις ακόμη άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, με την αστυνομία να μην γνωρίζει ακριβώς πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο κτήριο την ώρα της έκρηξης. Λόγω αυτού είναι δύσκολο να γνωρίζουν πόσα πτώματα ενδέχεται να παραμένουν στα ερείπια. Η φωτιά μάλιστα που ξέσπασε ήταν τόσο μεγάλη, που η ταυτοποίηση των θυμάτων είναι δυνατή μόνο μέσω του DNA.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της έκρηξης, αλλά η γενική εισαγγελέας δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Κυριακή ότι υπάρχουν ενδείξεις, τις οποίες δεν εξήγησε, σύμφωνα με τις οποίες επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

