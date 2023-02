Ιράν: Οργή για τις εικόνες γιατρού σε απεργία πείνας στη φυλακή- «Κινδυνεύει να πεθάνει»

Σοκάρουν οι εικόνες που φέρεται να απεικονίζουν έναν γιατρό σε απεργία πείνας, ενώ είναι φυλακισμένος στο Ιράν για την υποστήριξη γυναικών που διαμαρτύρονται για το νόμο περί χιτζάμπ.

Οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media, φέρεται να δείχνουν έναν φυλακισμένο Ιρανό γιατρό, ο οποίος προχώρησε σε απεργία πείνας για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις κατά της υποχρέωσης των γυναικών στο Ιράν να φορούν χιτζάμπ, έχουν προκαλέσει οργή και προειδοποιήσεις ότι κινδυνεύει να πεθάνει.

Ο 53χρονος Φαρχάντ Μεϊσαμί, ο οποίος βρίσκεται από το 2018 στη φυλακή επειδή υποστήριξε ακτιβίστριες που διαμαρτύρονταν κατά της υποχρεωτικής χρήσης του χιτζάμπ, άρχισε την απεργία πείνας του στις 7 Οκτωβρίου για να διαμαρτυρηθεί για τους πρόσφατους φόνους διαδηλωτών από την κυβέρνηση, δήλωσε ο δικηγόρος του.

Dr. Farhad Meisami an Iranian human rights activist is in critical condition. He went on a hunger strike to protest against the Islamic Republic regime's human rights violations. He was jailed for criticizing the forced hijab law. Please be his voice.#IranRevolution #فرهاد_میثمی pic.twitter.com/8hmqprnbjl — Shayan X 🏳️ (@ShayanX0) February 3, 2023

Όμως η ιρανική δικαιοσύνη αρνήθηκε ότι ο Μεϊσαμί κάνει απεργία πείνας και υποστήριξε πως οι φωτογραφίες, που κυκλοφορούν ευρύτατα στα social media, χρονολογούνται πριν από τέσσερα χρόνια, όταν ο Μεϊσαμί είχε πράγματι πραγματοποιήσει απεργία πείνας.

Ως απόδειξη, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Young Journalists Club (YJC) ανήρτησε αυτή που υποστηρίζει πως είναι η πιο πρόσφατη φωτογραφία του Μεϊσαμί, στην οποία δεν φαίνεται αποστεωμένος και εικονίζεται να κάθεται στο πάτωμα του κελιού του έχοντας δίπλα του μια σακούλα που μοιάζει με σακούλα με τσιπς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει πότε είχαν τραβηχτεί οι φωτογραφίες.

«Η ζωή του πελάτη μου Φαρχάντ Μεϊσαμί βρίσκεται σε κίνδυνο», έγραψε στο Twitter ο δικηγόρος Μοχαμάντ Μογιμί. «Άρχισε απεργία για να διαμαρτυρηθεί για τους πρόσφατους κυβερνητικούς φόνους στους δρόμους». Πρόσθεσε πως ο Μεϊσαμί έχει χάσει 52 κιλά.

Ο Μεϊσαμί εικονίζεται σε φωτογραφίες να είναι κουλουριασμένος πάνω σε κάτι που μοιάζει με κρεβάτι νοσοκομείου. Σε μια άλλη είναι όρθιος με τα πλευρά του να προεξέχουν.

«Σοκαριστικές εικόνες του δρος Φαρχάντ Μεϊσαμί, ενός γενναίου υποστηρικτή των δικαιωμάτων των γυναικών που κάνει απεργία πείνας στη φυλακή», έγραψε στο Twitter ο Ρόμπερτ Μάλεϊ, ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον για το Ιράν.

«Το ιρανικό καθεστώς αρνήθηκε αδίκως σ' αυτόν και σε χιλιάδες άλλους πολιτικούς κρατουμένους τα δικαιώματά τους και την ελευθερία τους. Τώρα απειλεί αδίκως τη ζωή του», πρόσθεσε.

Shocking images of Dr. Farhad Meisami, a brave advocate for women's rights who has been on hunger strike in prison. Iran's regime has unjustly denied him and thousands of other political prisoners their rights and their freedom. Now it unjustly threatens his life. #فرهاد_میثمی https://t.co/WIBEy73otc — Special Envoy for Iran Robert Malley (@USEnvoyIran) February 2, 2023

Σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε από την υπηρεσία στα περσικά του BBC, ο Μεϊσαμί διατύπωνε τρία αιτήματα: να τερματισθούν οι εκτελέσεις, να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι και να τερματισθεί η παρενόχληση των γυναικών που βασίζεται στην υποχρέωσή τους να φορούν το χιτζάμπ.

«Θα συνεχίσω την αδύνατη αποστολή μου με την ελπίδα ότι θα γίνει δυνατή αργότερα με συλλογική προσπάθεια», έγραψε.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters