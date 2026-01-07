ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Δύο νεκροί και 30 τραυματίες σε σημερινές διαδηλώσεις

Η Αυστραλία καλεί τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν

Φωτ. αρχείου: EPA
Μια διαδήλωση σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν εξελίχθηκε σε ένοπλες συγκρούσεις με τις δυνάμεις επιβολής της τάξης με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 30 να τραυματιστούν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars κατά την ενδέκατη ημέρα του κύματος διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Fars, έμποροι διαδήλωναν στο Λορντεγκάν, μια πόλη που βρίσκεται 455 χιλιόμετρα νοτίως της Τεχεράνης, όταν «ταραξίες άρχισαν να πετούν πέτρες στις δυνάμεις επιβολής της τάξης».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν

«Μεταξύ αυτών, άτομα που είχαν την κατοχή τους στρατιωτικά όπλα και όπλα για κυνήγι άνοιξαν ξαφνικά πυρ εναντίον της αστυνομίας», πρόσθεσε το Fars χωρίς να διευκρινίσει εάν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ήταν αστυνομικοί ή διαδηλωτές.

Την ίδια ώρα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ζήτησε από τους πολίτες της να φύγουν από το Ιράν «το συντομότερο δυνατό» λόγω των διαδηλώσεων που συγκλονίζουν τη χώρα.

«Εάν είστε στο Ιράν, πρέπει να φύγετε το συντομότερο δυνατό», προειδοποίησε η κυβέρνηση σε ένα επικαιροποιημένο κείμενο των συστάσεών της προς τους ταξιδιώτες. «Βίαιες διαδηλώσεις συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, οι οποίες είναι πιθανόν να ενταθούν, καθώς η κατάσταση ασφαλείας είναι ασταθής», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

