Επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στην Ιορδανία

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συναντήθηκαν με παιδιά σε έναν καταυλισμό προσφύγων και σε ένα νοσοκομείο στην Ιορδανία, στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψής τους.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ έφτασαν στη χώρα της Μέσης Ανατολής σήμερα, όπου θα αναδείξουν τις προσπάθειες στήριξης ευάλωτων κοινοτήτων που έχουν πληγεί από συγκρούσεις και εκτοπισμό.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Αμμάν κατόπιν πρόσκλησης του Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και πρόκειται για την πρώτη διεθνή τους περιοδεία μαζί έπειτα από 18 μήνες.

Μόλις μπήκαν στο κτίριο του ΠΟΥ, συμμετείχαν σε συζήτηση που διοργάνωσε ο οργανισμός με εκπροσώπους κορυφαίων οργανισμών, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές από τις υπηρεσίες τους, διπλωμάτες και δωρητές. Μετά τη συνάντηση, το ζευγάρι ταξίδεψε βόρεια του Αμμάν στον εκτεταμένο καταυλισμό προσφύγων Ζαατάρι, όπου οικογένειες ζουν σε ημιμόνιμες κατοικίες με λίγα διαθέσιμα καταστήματα.

Επισκέφθηκαν ένα κέντρο νέων που λειτουργεί από τον οργανισμό κοινωνικής ανάπτυξης Questscope. Εκεί προσφέρονται δραστηριότητες όπως μαθήματα τέχνης και φωτογραφίας, μουσική και αθλητισμός, με στόχο την ενεργοποίηση των νέων και τη μείωση προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Ο Χάρι και η Μέγκαν έπαιξαν ποδόσφαιρο, επισκέφθηκαν αίθουσες διδασκαλίας, παρακολούθησαν έφηβες να παίζουν παραδοσιακά αραβικά όργανα και, σε άλλον χώρο, μουσικοί έπαιξαν βιολιά και κιθάρες.

Τις επόμενες δύο ημέρες, ο Χάρι και η Μέγκαν αναμένεται να συναντηθούν με Ιορδανούς ηγέτες και ανώτερους αξιωματούχους υγείας.

Θα συνεργαστούν με ομάδες του ΠΟΥ, θα επισκεφθούν προγράμματα υγείας και ψυχικής υγείας στην πρώτη γραμμή και θα συναντήσουν προσωπικό της οργάνωσης World Central Kitchen, που συντονίζει τη διανομή τροφίμων για τη Γάζα από το Αμμάν.

Ο Φίλιπ Χολ, Βρετανός πρέσβης στην Ιορδανία, ευχαρίστησε το ζευγάρι για το ταξίδι τους στη Μέση Ανατολή.

Χάρι και Μέγκαν θα επισκεφθούν επίσης το κέντρο νέων του οργανισμού Questscope για να ακούσουν τους νέους που συμμετέχουν σε δημιουργικά και προγράμματα ευεξίας.

Οι δωρεές του ιδρύματος Archewell

Αναμένεται να δουν πρωτοβουλίες τις οποίες έχουν βοηθήσει να χρηματοδοτηθούν για την ιατρική μεταφορά παιδιών από τον πόλεμο στη Γάζα προς την Ιορδανία. Τον Σεπτέμβριο, το ίδρυμα Archewell του πρίγκιπα Χάρι ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει 500.000 δολάρια (370.000 λίρες) σε προγράμματα - μεταξύ αυτών και του ΠΟΥ - για την ανάπτυξη προσθετικών μελών και την παροχή άλλης υποστήριξης σε παιδιά από τη Γάζα και την Ουκρανία.

Οι τρεις δωρεές του ιδρύματος περιλάμβαναν 200.000 δολάρια (148.000 λίρες) στον ΠΟΥ για τη στήριξη ιατρικών εκκενώσεων από τη Γάζα προς την Ιορδανία και 150.000 δολάρια (111.000 λίρες) στη φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Η τρίτη δωρεά, ύψους 150.000 δολαρίων, δόθηκε στο Centre of Blast Injury Studies για την ανάπτυξη προσθετικών μελών που μπορούν να υποστηρίξουν τραυματισμένα παιδιά, ιδίως εκείνα που έχουν τραυματιστεί από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Το ζευγάρι συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον ΠΟΥ σε μια παγκόσμια εκστρατεία για την ισότιμη πρόσβαση στα εμβόλια και συνδιοργάνωσε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2021. Το φιλανθρωπικό τους ίδρυμα έχει επίσης συνεργαστεί με τον οργανισμό στο πλαίσιο παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών.

