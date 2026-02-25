Ντόναλντ Τραμπ: Καταγγελία σε βάρος του για τα αρχεία Έπσταϊν δεν συμπεριλήφθηκε από το FBI

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φέρεται να μην συμπεριέλαβε στη δημόσια βάση δεδομένων για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν σημειώματα και χειρόγραφες σημειώσεις από συνεντεύξεις του FBI, μεταξύ των οποίων και κατάθεση γυναίκας που υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με το MS NOW, η γυναίκα είχε καταθέσει στο FBI τον Ιούλιο του 2019 στο πλαίσιο της έρευνας για τον καταδικασμένο, για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «ο Τραμπ την εξανάγκασε να του κάνει στοματικό σεξ πριν από 35 χρόνια, όταν ήταν 13 ή 14 ετών, και στη συνέχεια τη χτύπησε». Η πληροφορία αποδίδεται σε πηγή που ανέφερε ότι έχει δει τα μη λογοκριμένα έγγραφα.

The Department of Justice “appears to have illegally withheld FBI interviews” with a survivor of sex predator Jeffrey Epstein, who had also accused President Donald Trump “of heinous crimes,” Rep. Robert Garcia said on Tuesday.



Ντόναλντ Τραμπ: Τι έγινε γνωστό από την καταγγελία

Κατά το MS NOW, η καταγγελία περιλαμβάνεται σε παρουσίαση PowerPoint του 2025, που καταγράφει τις έρευνες του FBI για την υπόθεση Έπσταϊν, και σε πίνακα μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών που είχαν κατατεθεί στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Απειλών του FBI.

Ωστόσο, από τουλάχιστον τέσσερις συνεντεύξεις που φέρεται να έδωσε η γυναίκα, μόνο ένα υπόμνημα, χωρίς χειρόγραφες σημειώσεις, έχει αναρτηθεί στη δημόσια ιστοσελίδα του αμερικάνικου υπουργείου Δικαιοσύνης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το NPR είχε μεταδώσει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέκρυψε έγγραφα από τη δημόσια βάση δεδομένων που σχετίζονται με καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου σε βάρος του Τραμπ. Σύμφωνα με το NPR, αφαιρέθηκαν επίσης έγγραφα στα οποία, μαζί με τον Έπσταϊν, αναφερόταν και ο Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Ο νόμος του 2025 και τι υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης

Νόμος που υπέγραψε ο ίδιος ο Τραμπ στα τέλη του 2025 υποχρεώνει το DOJ να δημοσιοποιεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλα τα ερευνητικά αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης τον Αύγουστο του 2019, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες διακίνησης ανηλίκων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ο Τραμπ υπήρξε στο παρελθόν φίλος του Έπσταϊν, πριν οι σχέσεις τους διαρραγούν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Δεν έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη σε σχέση με καταγγελία επιζήσασας της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο ίδιος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι «φάκελοι του χρηματιστή» τον «απαλλάσσουν πλήρως».

Ο βουλευτής των Δημοκρατικών, Ρόμπερτ Γκαρσία δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής ερευνούν τον χειρισμό των καταγγελιών από το FBI. Όπως ανέφερε, μετά από εξέταση μη λογοκριμένων αρχείων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, «φαίνεται ότι το DOJ απέκρυψε παράνομα συνεντεύξεις του FBI με την επιζήσασα που κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ για ειδεχθή εγκλήματα».

Ο Γκαρσία ανακοίνωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα ξεκινήσουν παράλληλη έρευνα, προσθέτοντας ότι τα αρχεία πρέπει «άμεσα να κοινοποιηθούν στο Κογκρέσο και στο αμερικανικό κοινό».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης, απαντώντας σε ερώτημα του CNBC, παρέπεμψε σε ανάρτηση στο Χ (πρώην Twitter), όπου υποστηρίζει ότι «τίποτα δεν έχει διαγραφεί».

Σύμφωνα με το ομώνυμο υπουργείο, αν κάποια έγγραφα αποσύρονται προσωρινά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ή στοιχείων θυμάτων, επανέρχονται στη δημόσια βάση δεδομένων μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές διορθώσεις. Το υπουργείο τονίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εκτός από όσα αποτελούν διπλότυπα, εμπίπτουν σε προνόμιο απορρήτου ή σχετίζονται με εν εξελίξει ομοσπονδιακή έρευνα.

Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε επίσης στη θέση του αμερικάνικου υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου την περασμένη εβδομάδα για τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπόθεση που φέρεται να συνδέεται με έρευνα για ανταλλαγή εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών με τον Έπσταϊν, ο Τραμπ απάντησε: «Είμαι ειδικός, κατά κάποιον τρόπο, γιατί έχω απαλλαγεί πλήρως». Και πρόσθεσε: «Δεν έκανα τίποτα».

Με πληροφορίες από CNBC

