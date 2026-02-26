Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Σε αναστολή η παιδίατρος - «Ψέματα όσα λέγονται για την άδεια» απαντά

Σταθερή χαρακτηρίζεται η κατάσταση της υγείας του βρέφους πέντε μηνών με μηνιγγίτιδα.

Το βρέφος διακομίστηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της διοίκησης του νοσηλευτικού ιδρύματος της Ζακύνθου, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α', αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν.

Με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: ΕΔΕ για την παιδίατρο

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παιδίατρος τίθεται σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων της, ενώ στόχος της έρευνας είναι- όπως επισημαίνεται- η πλήρης διερεύνηση των συνθηκών κάλυψης της εφημερίας και της διαχείρισης του περιστατικού.

Βρέφος με μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο: Τι υποστηρίζει η παιδίατρος

Η μητέρα του βρέφους στη Ζάκυνθο κατήγγειλε την παιδίατρο για σοβαρή αμέλεια, η οποία, όπως είπε, παρά την επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού, το παρακολούθησε μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Από την πλευρά της, η παιδίατρος του νοσοκομείου, υπερασπίστηκε τον εαυτό της και την επαγγελματική της συμπεριφορά. Μιλώντας στο Mega, η παιδίατρος, η οποία βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, ανέφερε πως προσπάθησε να βοηθήσει τηλεφωνικά τους γιατρούς που εφημέρευαν στο νοσοκομείο, αλλά οι δυνάμεις της δεν της επέτρεψαν να μεταβεί προσωπικά εκεί.

«Τα όσα λέγονται για μένα ότι πήρα αναρρωτική άδεια τελευταία στιγμή και το έκανα επίτηδες είναι ψέματα», δήλωσε η παιδίατρος, τονίζοντας πως θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι διαδίδουν αυτές τις φήμες.

Η ίδια θέλησε να επισημάνει την αφοσίωσή της στο καθήκον και υπενθύμισε πως, παρά τις αντιξοότητες του συστήματος, είναι αδιανόητο να μην βρίσκεται στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των παιδιών.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας, η παιδίατρος μίλησε για την υπερβολική φόρτιση που υφίστανται οι γιατροί και τα κενά που συχνά καλύπτονται με τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις.