Χάρβαρντ: Παραιτείται ο Λάρι Σάμερς εν μέσω αποκαλύψεων για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν

Ο Σάμερς είχε δηλώσει, τον περασμένο Νοέμβριο, ότι θα αποσυρθεί από τις δημόσιες δραστηριότητές του μετά τη δημοσιοποίηση αλληλογραφίας του με τον Έπσταϊν

The LiFO team
The LiFO team
Ο Λάρι Σάμερς/Φωτογραφία: Getty Images
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Λάρι Σάμερς θα παραιτηθεί από τη θέση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα New York Times, καθώς βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα όταν αποκαλύφθηκαν οι δεσμοί του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου Τζέισον Νιούτον επιβεβαίωσε ότι «στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εξέτασης των εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση» για την υπόθεση Έπσταϊν, ο πρύτανης του Χάρβαρντ αποδέχτηκε την παραίτηση του καθηγητή.

Ο Σάμερς, υπουργός Οικονομικών επί προεδρίας Μπιλ Κλίντον και στη συνέχεια πρόεδρος του Χάρβαρντ, στις αρχές της χιλιετίας, είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο, διατηρώντας όμως τη θέση του στο πανεπιστήμιο.

Είχε παραιτηθεί επίσης από το διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, εταιρείας ανάπτυξης του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT και έλαβε άδεια από τη θέση του διευθυντή μιας σχολής επιχειρήσεων και κυβερνητικών υπηρεσιών στο πανεπιστήμιο.

Στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση περιλαμβανόταν και η προσωπική αλληλογραφία μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταϊν, όμως δεν προέκυπτε ότι ο πολιτικός και ακαδημαϊκός είχε διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι «ντρέπεται βαθιά» για τις πράξεις του και ότι θα αποχωρούσε από τις υποχρεώσεις του για «να αποκαταστήσει τις σχέσεις με οικείους του».

Με πληροφορίες από Reuters

