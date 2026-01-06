Ιράν: Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 1.200 έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις

Ο αριθμός των νεκρών από τη βία που συνόδευσε τις διαδηλώσεις στο Ιράν ανήλθε τουλάχιστον σε 35 άτομα.

Το στοιχείο προέρχεται από το αμερικανικό Human Rights Activists News Agency, το οποίο ανέφερε ότι περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στις διαδηλώσεις, οι οποίες διαρκούν πάνω από μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με την οργάνωση, έχουν σκοτωθεί 29 διαδηλωτές, τέσσερα παιδιά και δύο μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι διαδηλώσεις έχουν εξαπλωθεί σε περισσότερες από 250 τοποθεσίες σε 27 από τις 31 επαρχίες του Ιράν.

Η ομάδα, η οποία βασίζεται σε δίκτυο ακτιβιστών στο εσωτερικό του Ιράν για την ενημέρωσή της, έχει αποδειχθεί αξιόπιστη σε προηγούμενες περιόδους αναταραχών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Πέντε πράγματα που πρέπει να γνωρίζει κανείς για τις διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars, που θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους παραστρατιωτικούς Φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε αργά τη Δευτέρα ότι περίπου 250 αστυνομικοί και 45 μέλη της εθελοντικής πολιτοφυλακής Basij τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις. Ωστόσο, η ιρανική κυβέρνηση δεν έχει δώσει συνολικά στοιχεία ή λεπτομερή ενημέρωση για την έκταση των ταραχών.

Το Ιράν υπόσχεται έρευνα στο Ιλάμ

Αργά τη Δευτέρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανέθεσε στο υπουργείο Εσωτερικών τη συγκρότηση ειδικής ομάδας για μια «πλήρη έρευνα» σχετικά με τα γεγονότα στην επαρχία Ιλάμ.

Η κομητεία Μαλεκσαχί, στην επαρχία Ιλάμ — περίπου 515 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης — έχει γίνει το επίκεντρο θανατηφόρων επεισοδίων, με βίντεο στο διαδίκτυο να φέρονται να δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να πυροβολούν πολίτες.

Good lord.



The streets of Ilam are an actual warzone.



This is the province where we now have reports that citizens have armed themselves and formed a real militia.



Stand with Iran. pic.twitter.com/9LbwMesJ0R — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 4, 2026

Η προεδρία αναγνώρισε επίσης ένα «περιστατικό σε νοσοκομείο στην πόλη Ιλάμ». Διαδικτυακά βίντεο έδειχναν δυνάμεις ασφαλείας με εξοπλισμό καταστολής να εισβάλλουν σε νοσοκομείο, όπου, σύμφωνα με ακτιβιστές, αναζητούσαν διαδηλωτές.

Liebe deutsche Öffentlichkeit,



erschreckende Aufnahmen von einem Krankenhaus in dem kurdischen Gebiet #ilam zeigen, wie brutal die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran gegen die Verletzten der anhaltenden Proteste in Iran - insbesondere wenn es um die Minderheiten geht-… pic.twitter.com/RdLTNYOfnu — Mina Khani (@Khani2Mina) January 4, 2026

Iranian security forces fired tear gas inside Imam Khomeini Hospital in Ilam, chasing injured protesters and civilians through corridors after they sought shelter from clashes in nearby streets. #ilam pic.twitter.com/4TwUhoF7mk — Iran Lovers (@IranLoversTo) January 5, 2026

Η έφοδος στο νοσοκομείο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ, το οποίο, σε ανακοίνωση στα περσικά, χαρακτήρισε το περιστατικό «έγκλημα».

«Η εισβολή σε θαλάμους, ο ξυλοδαρμός του ιατρικού προσωπικού και η επίθεση στους τραυματίες με δακρυγόνα και πυρομαχικά αποτελεί ξεκάθαρο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας», ανέφερε ανάρτηση στην πλατφόρμα X. «Τα νοσοκομεία δεν είναι πεδία μάχης».

Νωρίτερα, το Fars είχε ισχυριστεί, χωρίς να προσκομίσει αποδείξεις, ότι διαδηλωτές έφεραν πυροβόλα όπλα και χειροβομβίδες. Αν και τα όπλα είναι πιο διαδεδομένα στη δυτική περιοχή του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει σαφή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι οι διαδηλωτές ήταν οπλισμένοι. Η επαρχία Ιλάμ διαθέτει εκατοντάδες χιλιόμετρα συνόρων με το Ιράκ.

Η αγροτική επαρχία Ιλάμ, όπου ζουν κυρίως οι κουρδικές και λουρικές εθνοτικές ομάδες της χώρας, αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από AP News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο Αγιοτολάχ Χαμενεΐ έχει σχέδιο διαφυγής για τη Μόσχα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η προειδοποίηση του Τραμπ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν είναι «απερίσκεπτη», λέει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών