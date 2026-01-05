Διαδηλώσεις στο Ιράν: Ο Αγιοτολάχ Χαμενεΐ έχει σχέδιο διαφυγής για τη Μόσχα

Σχέδιο διαφυγής από το Ιράν προς τη Μόσχα φέρεται να έχει καταρτίσει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε περίπτωση που οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας ενταθούν και οι δυνάμεις ασφαλείας αποτύχουν να τις καταστείλουν ή αρχίσουν να λιποτακτούν. Αυτό αποκαλύπτει πληροφοριακή έκθεση που επικαλείται η βρετανική Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 86χρονος Χαμενεΐ έχει προβλέψει ένα «plan B» που περιλαμβάνει την άμεση αποχώρησή του από την Τεχεράνη μαζί με έναν στενό κύκλο έως και 20 συνεργατών και μελών της οικογένειάς του, μεταξύ των οποίων και ο γιος του Μοτζτάμπα, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος διάδοχός του. Το σχέδιο θα ενεργοποιηθεί εάν διαπιστωθεί ότι ο στρατός, οι Φρουροί της Επανάστασης ή άλλες δυνάμεις που καλούνται να καταστείλουν τις διαδηλώσεις δεν υπακούν πλέον στις εντολές.

Πρώην στέλεχος των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Μπένι Σάμπτι, εκτιμά ότι η Μόσχα αποτελεί σχεδόν μονόδρομο για τον Χαμενεΐ, καθώς «δεν υπάρχει άλλο ασφαλές καταφύγιο». Όπως σημειώνει, ο Ιρανός ηγέτης τρέφει θαυμασμό για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ -κατά την άποψή του- θεωρεί πως η ιρανική κουλτούρα προσεγγίζει περισσότερο τη ρωσική από οποιαδήποτε άλλη.

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Σχέδιο αλά Άσαντ για τον Χαμενεΐ

Το σχέδιο διαφυγής φέρεται να έχει ως πρότυπο την έξοδο του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, ο οποίος εγκατέλειψε τη Δαμασκό και κατέφυγε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 2024, λίγο πριν οι αντικαθεστωτικές δυνάμεις καταλάβουν την πρωτεύουσα.

Πηγές αναφέρουν ότι η προετοιμασία περιλαμβάνει συγκέντρωση ρευστού χρήματος, περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων στο εξωτερικό, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής έξοδος. Ο Χαμενεΐ ελέγχει, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του Reuters, ένα εκτεταμένο δίκτυο περιουσιακών στοιχείων μέσω του οργανισμού Setad, με συνολική αξία που εκτιμάται στα 95 δισ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, κύμα διαδηλώσεων λόγω της οικονομικής κρίσης έχει εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της ιερής πόλης Κομ. Οι διαδηλωτές κατηγορούν τις δυνάμεις καταστολής -Φρουρούς της Επανάστασης, πολιτοφυλακή Μπασίτζ, αστυνομία και στρατό- για χρήση ακραίας βίας, ακόμη και πραγματικών πυρών.

Ψυχολογικό προφίλ του Χαμενεΐ, που φέρεται να συνέταξε δυτική υπηρεσία πληροφοριών, τον περιγράφει ως ηγέτη «παρανοϊκό», με έντονη εμμονή στην επιβίωση. Η έκθεση σημειώνει ότι μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ πέρυσι, εμφανίζεται αποδυναμωμένος τόσο σωματικά όσο και πνευματικά και έχει περιορίσει δραστικά τις δημόσιες εμφανίσεις του, καταφεύγοντας ακόμη και σε υπόγειο καταφύγιο κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Παρά τον ιδεολογικό του φανατισμό, ο Χαμενεΐ εμφανίζεται ταυτόχρονα πραγματιστής, πρόθυμος -σύμφωνα με την ίδια αξιολόγηση- να κάνει τακτικούς συμβιβασμούς για τη διατήρηση του καθεστώτος. Ωστόσο, οι πρόσφατες ήττες του λεγόμενου «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τον καλπάζοντα πληθωρισμό και την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης στο Ιράν, έχουν εντείνει την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Χαρακτηριστικό σύνθημα που ακούγεται στις διαδηλώσεις συνοψίζει το κλίμα: «Όχι στη Γάζα, όχι στον Λίβανο, μόνο το Ιράν αξίζει τη ζωή μας».

Με πληροφορίες από The Times

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η προειδοποίηση του Τραμπ για τις διαδηλώσεις στο Ιράν είναι «απερίσκεπτη», λέει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών