Ιράν: Ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα σε δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για κλοπή

Τα δάχτυλα δύο ανδρών που είχαν καταδικαστεί για κλοπή, ακρωτηρίασαν οι ιρανικές αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Ο ακρωτηριασμός δαχτύλων επιτρέπεται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, σε συμφωνία με την εφαρμογή της σαρίας. Σύμφωνα με το Κέντρο Abdorrahman Boroumand, με έδρα τις ΗΠΑ, οι ιρανικές αρχές ακρωτηρίασαν τα δάχτυλα τουλάχιστον 131 ανδρών από τον Ιανουάριο του 2000. Εντούτοις, η εφαρμογή αυτών των ποινών είναι λιγότερο συχνή τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, ένας άνδρας ακρωτηριάστηκε στα χέρια τον Μάιο του 2022 όπως επίσης ένας άλλος που καταδικάστηκε για κλοπή τον Ιούλιο του 2022, στη φυλακή Εβίν της πρωτεύουσας Τεχεράνης.

Αυτές οι περιπτώσεις ακρωτηριασμού έγιναν, την ώρα που μεγαλώνει η ανησυχία μπροστά στην αύξηση του αριθμού των εκτελέσεων στο Ιράν τους τελευταίους μήνες, μεταξύ άλλων ο απαγχονισμός αυτήν την εβδομάδα του Ιρανού αντιφρονούντα που είχε αποκτήσει τη γερμανική ιθαγένεια, του Τζαμσίντ Σαρμάχντ, ο οποίος, σύμφωνα με την οικογένειά του, συνελήφθη από τις ιρανικές αρχές το 2020 ενώ βρισκόταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights, με έδρα τη Νορβηγία, το Ιράν εκτέλεσε 633 ανθρώπους από τις αρχές του έτους.

