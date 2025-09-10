ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Συνελήφθη 13χρονος με 23 όπλα στο σπίτι του - Είχε «εμμονή» με school shootings

Η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι οι αναρτήσεις του περί μαζικών επιθέσεων σε σχολεία έγιναν για να «φαίνεται κουλ» στην παρέα του

ΗΠΑ: Συνελήφθη 13χρονος με 23 όπλα στο σπίτι του - Είχε «εμμονή» με school shootings
Φωτ: Pierce County Sheriff’s Office
Ένα 13χρονο αγόρι συνελήφθη στην κομητεία Πιρς της Ουάσινγκτον, νότια του Σιάτλ, με κατηγορίες για παράνομη κατοχή όπλων και διατύπωση απειλών, αφού η αστυνομία εντόπισε στο σπίτι του 23 όπλα και πυρομαχικά καθώς και αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα όπου εξέφραζε πρόθεση να σκοτώσει.

Η έφοδος έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου από ομάδα SWAT. Οι αστυνομικοί βρήκαν στρατιωτικού τύπου τυφέκια κρεμασμένα στους τοίχους και πιστόλια αφύλακτα σε διάφορα σημεία. Στο δωμάτιο του παιδιού, σε σακίδιο κάτω από ενυδρείο με χελώνα, υπήρχαν γεμιστήρες για AR-15, ένα από τα πιο διαδεδομένα ημιαυτόματα τυφέκια στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετές μαζικές επιθέσεις. Πάνω στους γεμιστήρες ήταν χαραγμένα ονόματα μαζικών επιθέσεων όπως το Κολουμπάιν του 1999.

Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν επίσης πρόχειρα σκίτσα ατόμων που είχαν πραγματοποιήσει σφαγές σε σχολεία. Σε φωτογραφίες και βίντεο που είχε ανεβάσει από τον Ιούνιο, το παιδί πόζαρε με όπλα φορώντας ρούχα που θύμιζαν επιθέσεις σε σχολεία. Σε μία ανάρτηση έγραφε: «Όταν γίνω 21 θα σκοτώσω ανθρώπους», ενώ σε άλλη: «Τελείωσε, η ώρα μου πλησιάζει».

Ο 13χρονος οδηγήθηκε τη Δευτέρα σε δικαστήριο ανηλίκων, όπου δήλωσε αθώος σε πέντε κατηγορίες, τέσσερις εκ των οποίων κακουργήματα. Θα παραμείνει υπό κράτηση, ενώ έχει οριστεί προκαταρκτική ακρόαση για τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η μητέρα του παιδιού είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο γιος της «δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν» και ότι οι αναρτήσεις έγιναν για να «φαίνεται κουλ» στην παρέα του. Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν αν θα απαγγελθούν κατηγορίες και στους γονείς για πλημμελή φύλαξη όπλων.

Στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, η κατοχή όπλων από ανήλικους απαγορεύεται εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως το κυνήγι ή η συμμετοχή σε αγώνες σκοποβολής. Ο μη ασφαλής τρόπος φύλαξης αποτελεί αδίκημα όταν ένα παιδί ή άλλο απαγορευμένο άτομο αποκτήσει πρόσβαση σε όπλο και το χρησιμοποιήσει σε έγκλημα ή το επιδείξει με τρόπο που προκαλεί φόβο.

«Όλα έδειχναν πως ο ύποπτος είχε προετοιμαστεί για ένα περιστατικό τύπου μαζικής επίθεσης», δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας, προσθέτοντας ότι παραμένει άγνωστο ποιος θα ήταν ο στόχος.

Με πληροφορίες από Associated Press

