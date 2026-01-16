ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Προειδοποίηση προς αεροπορικές εταιρείες για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

H Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ζήτησε οι αεροπορικές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
H Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκδίδει σειρά προειδοποιήσεων προς τις αεροπορικές εταιρίες καλώντας τες να επιδεικνύουν προσοχή όταν πετούν πάνω από την Κεντρική Αμερική και από τμήματα της Νότιας Αμερικής.

Για την προειδοποίηση επικαλέστηκε τους κινδύνους πιθανών στρατιωτικών δραστηριοτήτων και παρεμβολών στο σύστημα GPS.

Η FAA δήλωσε ότι εξέδωσε ειδοποιήσεις για τμήματα του Μεξικού, του Παναμά, της Κολομβίας και του Ισημερινού, όπως και για άλλα τμήματα της Κεντρικής Αμερικής και τμήματα του εναέριου χώρου εντός του ανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

