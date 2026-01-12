ΔΙΕΘΝΗ
Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ δήλωσε ότι δεν πραγματοποιούνται συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει η προθυμία για διεξαγωγή διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχοντας, όμως, ως βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου

Φωτ. EPA
Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ δήλωσε σήμερα ότι δεν γίνονται συνομιλίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι μόνες επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη αφορούν τεχνικά ζητήματα στον τομέα του μεταναστευτικού.

Οι δηλώσεις από την πλευρά της Κούβας

Ο Ντίας-Κανέλ δήλωσε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η Κούβα «είναι πάντα πρόθυμη να διατηρήσει τον διάλογο με τις ΗΠΑ στην βάση της κυρίαρχης ισότητας, του αμοιβαίου σεβασμού και των αρχών του διεθνούς δικαίου».

Ο Κουβανός πρόεδρος προέβη στις δηλώσεις αυτές μετά την χθεσινή δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα πηγαίνει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα στην Κούβα και πρότεινε ότι το νησί θα πρέπει να συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που ενδεχομένως παρείχε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει.

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση τους δεν εμπλέκεται σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό εις βάρος άλλων κρατών».

