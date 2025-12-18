ΗΠΑ: Οι Αρχές εξετάζουν σύνδεση των πυροβολισμών στο πανεπιστήμιο Brown με τη δολοφονία καθηγητή του MIT

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του καθηγητή του MIT μέσα στο σπίτι του στη Βοστώνη των ΗΠΑ, με τις αρχές να μην αποκλείουν σύνδεση της υπόθεσης με τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο Brown, στο Ρόουντ Άιλαντ, το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πηγή των διωκτικών Αρχών που βρίσκεται κοντά στην έρευνα, τα τελευταία 24ωρα έχουν προκύψει πληροφορίες που οδήγησαν την αστυνομία να διερευνήσει πιθανές κοινές παραμέτρους στις δύο υποθέσεις. Η ίδια πηγή διευκρίνισε, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι οριστικό.

Πάντως, δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση των δύο περιστατικών δεδομένης της απόστασης των δύο περιοχών, όπου έλαβαν χώρα τα περιστατικά. Όπως σημειώνουν αξιωματούχοι, αν τελικά αποδειχθεί ότι τα δύο συμβάντα συνδέονται, τότε η υπόθεση θα αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς θα πρόκειται για δράστη ή δράστες με περισσότερα από ένα κίνητρα και ξεχωριστές επιθέσεις.

ΗΠΑ: Τι αλλάζει εάν συνδέονται τα περιστατικά

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο ίδιος άνθρωπος θα έπρεπε να έχει μετακινηθεί από το Πρόβιντενς προς τη Βοστώνη -μια απόσταση περίπου 80 χιλιομέτρων- προκειμένου να προχωρήσει σε ξεχωριστή προετοιμασία και στη διάπραξη δεύτερου εγκλήματος. Οι Αρχές επισημαίνουν, πάντως, ότι σε προηγούμενες έρευνες έχει διαπιστωθεί πως φαινομενικές συνδέσεις μεταξύ υποθέσεων μπορεί τελικά να αποδειχθούν συμπτωματικές και να μην ευσταθούν.

Υπενθυμίζεται ότι σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη, αξιωματούχοι είχαν δηλώσει πως, με βάση τα έως τότε στοιχεία, δεν προέκυπτε εμφανής σύνδεση μεταξύ των δύο εγκλημάτων. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.

Όσον αφορά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ, οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο και «ζητούν τη βοήθεια του κοινού» για την αναγνώριση υπόπτου που θεάθηκε «κοντά» στον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης, αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

ΗΠΑ: Ο βασικός ύποπτος για τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο

Η αστυνομία στην πόλη Πρόβιντενς έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, που διακρίνεται να φορά πράσινη κουκούλα, μπλε ρούχα, και να κρατάει μια ανοικτόχρωμη τσάντα.

Είχε προηγουμένως δημοσιοποιήσει αρκετές φωτογραφίες και βίντεο του βασικού υπόπτου, που περιγράφεται ως «γεροδεμένος άνδρας, με ύψος περίπου 1,73μ.» και διακρίνεται να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, σκούφο και χειρουργική μάσκα.

Η ταυτότητα του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη παραμένει άγνωστη. Έχει προσφερθεί αμοιβή 50.000 δολαρίων «για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την καταδίκη του».

Ένας ύποπτος συνελήφθη την Κυριακή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού δεν προέκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του.

Από την επίθεση του ενόπλου το Σάββατο σκοτώθηκαν δύο φοιτητές: η Έλα Κουκ, αντιπρόεδρος της ένωσης Ρεπουμπλικάνων του Μπράουν και ο Μουχάμαντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ, με καταγωγή από το Ουζμπεκιστάν που ήθελε να γίνει νευροχειρουργός.

Από τους εννέα τραυματίες, ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση, ενώ ο ένατος έχει πάρει εξιτήριο.