ΗΠΑ: Ταυτοποίηθηκαν τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown - Αναζητείται ακόμη ο δράστης

Οι δύο φοιτητές, που σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ, ταυτοποιήθηκαν, ενώ η αναζήτηση του δράστη συνεχίζεται δύο ημέρες μετά το περιστατικό.

Η Έλα Κουκ και ο Μουχαμάντ Αζίζ Ουμουρζόκοφ σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν άτομο ντυμένο στα μαύρα άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας στο πανεπιστήμιο στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ. Άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Οι έρευνες για τον ύποπτο ξεκίνησαν εκ νέου, αφού οι αρχές άφησαν ελεύθερο την Κυριακή τον μοναδικό άνδρα που θεωρούνταν ύποπτος.

Τη Δευτέρα, οι ερευνητές έδωσαν στη δημοσιότητα αρκετά σύντομα βίντεο με το άτομο που πλέον αναζητούν. Τα βίντεο αποκαλύπτουν λίγες λεπτομέρειες, δείχνουν όμως ένα άτομο ντυμένο εξ ολοκλήρου στα μαύρα να περπατά σε κατοικημένο δρόμο λίγο πριν από το έγκλημα.

Η ανακοίνωση ότι το μοναδικό «πρόσωπο ενδιαφέροντος» αφέθηκε ελεύθερο, καθώς και το γεγονός ότι, ημέρες μετά την επίθεση, δεν έχει γίνει καμία σύλληψη, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην κοινότητα.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, δήλωσε ότι «δεν υπήρχε βάση» για να παραμείνει υπό κράτηση το άτομο που είχαν συλλάβει οι ερευνητές, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία «δείχνουν πλέον προς διαφορετική κατεύθυνση».

Οι αρχές δεν διευκρίνισαν τι ήταν αυτό που τους οδήγησε αρχικά στην κράτηση του συγκεκριμένου ατόμου.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε ότι η υπηρεσία του προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων (30.000 λιρών) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν σε σύλληψη.

«Βρισκόμαστε στην 49η ώρα και δεν υπάρχει κανείς που να θέλει περισσότερο από εμάς να περάσουμε χειροπέδες σε αυτό το άτομο», δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Πρόβιντενς, συνταγματάρχης Όσκαρ Πέρεζ, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Τα βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές τη Δευτέρα δείχνουν ένα άτομο που φορά μαύρη μάσκα προσώπου. Φαίνεται επίσης να φορά σκούρο μπουφάν και παντελόνι, καθώς και σκούρο μάλλινο σκουφί.

Σε ένα βίντεο το άτομο περνά δίπλα από έναν φράχτη. Σε ένα άλλο διασχίζει έναν δρόμο, ενώ σε τρίτο περπατά σε κατοικημένη περιοχή.

🚨 BREAKING: Providence officials STILL can’t give a HEIGHT, WEIGHT, or even a BASIC DESCRIPTION of the BROWN UNIVERSITY SHOOTER — three days later 🚨



They said “We’ll put it on the WEBSITE.” WHAT?!



Two are DEAD and 9 are injured — and they can’t provide a timeline, an ID, or… pic.twitter.com/0WDu9wI5hV — Jesse Watters (@JesseBWatters) December 16, 2025

Όλες οι διά ζώσης εξετάσεις και τα μαθήματα για το υπόλοιπο του εξαμήνου ακυρώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Brown.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, επτά παραμένουν σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας ακόμη πήρε εξιτήριο.

Σε ανάρτησή τους στο X, οι College Republicans of America εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία ταυτοποιούν την Έλα Κουκ ως ένα από τα θύματα.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια της αντιπροέδρου των Brown College Republicans, Έλα Κουκ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Η Έλα ήταν γνωστή για τη γενναιότητα, το θάρρος και την καλοσύνη της, καθώς υπηρετούσε την παράταξή της και τους συμφοιτητές της».

Official Statement on the loss of Brown University College Republicans Vice President, Ella Cook. pic.twitter.com/IJoQsvyOsI — College Republicans of America (@uscollegegop) December 15, 2025

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, έγραψε στο X για την Κουκ: «Δεν υπάρχουν λόγια. Σκέφτομαι την οικογένεια και τους φίλους της, ιδιαίτερα τους γονείς της. Ο Θεός να τους ευλογεί».

Σε ανακοίνωση για τον θάνατο του Ουμουρζόκοφ, υπηκόου Ουζμπεκιστάν, το υπουργείο Εξωτερικών του Ουζμπεκιστάν ανέφερε: «Η απώλεια αθώων ζωών ως αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας είναι μια βαριά απώλεια για όλους μας».

The second victim of the Brown University shooting has been identified as 18-year-old Mukhammad Aziz Umurzokov.



After brain surgery at age 10, he always dreamed of becoming a neurosurgeon, which is what he was studying for.



His family says he was “the most kind-hearted person”… pic.twitter.com/iTovKplfrG — Benny Johnson (@bennyjohnson) December 15, 2025

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα δήλωσε ότι είναι «βαθιά θλιμμένος από τις αναφορές για τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές του κ. Ουμουρζόκοφ και θρηνούμε την απώλεια ενός λαμπρού μέλλοντος», δήλωσε ο πρέσβης Τζόναθαν Χένικ.

Η θεία του Ουμουρζόκοφ, Καρίνα Γκάμπιτ, δήλωσε στο NBC News ότι ο ανιψιός της ονειρευόταν να γίνει νευροχειρουργός και ήταν «πολύ καλός, έξυπνος. Φοίτησε σε σχολεία για χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά».

