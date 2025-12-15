ΗΠΑ: Οι Αρχές αφήνουν ελεύθερο τον μοναδικό ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown

Το πρόσωπο που είχαν προσαγάγει οι Αρχές ως ύποπτο μετά την ένοπλη επίθεση στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές και τραυματίστηκαν εννέα ακόμη, αφήνεται ελεύθερο, καθώς η έρευνα οδήγησε τις αστυνομικές αρχές σε «διαφορετική κατεύθυνση», όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι το βράδυ της Κυριακής.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνχα, δήλωσε για τον άνδρα που είχε προσαχθεί νωρίτερα ότι «δεν υπάρχει καμία βάση για να θεωρείται πρόσωπο ενδιαφέροντος».

Μετά την ανατροπή αυτήν, οι Αρχές δεσμεύονται ότι θα επιταχύνουν την έρευνα, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της ταυτότητας του δράστη.

Brown University shooting press conference:



"Evidence now points in a different direction. So what that means is that this person of interest needs to be and should be released. I think what is really unfortunate, that this person's name was leaked to the public" pic.twitter.com/iaiz90J9up — Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2025

The person of interest in the Brown University mass shooting in Providence, Rhode Island will be released by police, the mayor said. The gunman remains at large.



This situation is so unbelievable. pic.twitter.com/EqJi5bq1M7 — Open Source Intel (@Osint613) December 15, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, το πρόσωπο ενδιαφέροντος είχε τεθεί υπό κράτηση περίπου 27 χιλιόμετρα από την Πρόβιντενς, σε ένα ξενοδοχείο. Η αστυνομία της πόλης είχε δηλώσει τότε ότι δεν αναζητούσε δεύτερο άτομο. Ο όρος «πρόσωπο ενδιαφέροντος» χρησιμοποιείται συχνά από τις Αρχές για να περιγράψει κάποιον που θεωρείται σημαντικός για μια ποινική έρευνα, χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να χαρακτηριστεί ύποπτος και να κατηγορηθεί για το αδίκημα.

Οι πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο σημειώθηκαν το Σάββατο, εν μέσω της εξεταστικής περιόδου. Η επίθεση σημειώθηκε στο κτίριο της Σχολής Μηχανικών, με τον δράστη να καταφέρνει αρχικά να διαφύγει.

Εκατοντάδες αστυνομικοί «σάρωσαν» το Brown, καθώς και γειτονικές περιοχές, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας στην προσπάθεια να εντοπίσουν τον ένοπλο, ο οποίος άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας.

Ένας από τους τραυματίες έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ένα θύμα παραμένει σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και επτά ακόμη νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε την Κυριακή η αστυνομία.

Μεταξύ όσων βρίσκονταν στο Brown κατά την επίθεση του Σαββάτου ήταν και η 20χρονη Ζόι Βάισμαν, η οποία είχε επιζήσει από τη σχολική επίθεση του 2018 στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, όπου σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι.

«Λοιπόν… μια φίλη μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν στο δωμάτιό μου, και με ρώτησε αν ήμουν στο Barus and Holley, το κτίριο όπου έγινε η επίθεση, και της είπα όχι», δήλωσε η Βάισμαν στο MS NOW. Πρόσθεσε: «Είμαι από το Πάρκλαντ και επέζησα από την επίθεση εκεί. Οπότε το μυαλό μου πήγε αμέσως εκεί. Της είπα να μου πει αν πρόκειται για πυροβολισμούς και μου το επιβεβαίωσε. Από τότε έχω μείνει στο δωμάτιό μου, μιλάω στο τηλέφωνο με την οικογένειά μου, τους φίλους μου, και απλώς ενημερώνομαι».

Η Βάισμαν είχε φοιτήσει σε γυμνάσιο δίπλα στο σημείο της μαζικής δολοφονίας του 2018 στο Πάρκλαντ.

«Νοητικά, νιώθω σαν να είμαι ξανά 12 χρονών», είπε. «Αυτό μοιάζει ακριβώς με το πώς ένιωθα το 2018. Αλλά ειλικρινά, είμαι πολύ θυμωμένη. Είμαι πολύ θυμωμένη που μου συμβαίνει ξανά κάτι τέτοιο, και είμαι σε σοκ».

Οι τοπικές αρχές της Πρόβιντενς προειδοποίησαν την Κυριακή ότι θα υπάρξει προσωρινά αυξημένη αστυνομική παρουσία στην κοινότητα. Πολλές τοπικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν ότι παραμένουν κλειστές.

Το αιματηρό επεισόδιο ανέβασε τον αριθμό των μαζικών ένοπλων επιθέσεων στις ΗΠΑ για φέτος σε τουλάχιστον 389, σύμφωνα με το Gun Violence Archive. Το Σάββατο ήταν η 347η ημέρα του έτους. Το Gun Violence Archive, ένας μη κομματικός οργανισμός, ορίζει ως μαζικές επιθέσεις εκείνες στις οποίες τραυματίζονται ή σκοτώνονται τέσσερα ή περισσότερα άτομα.

Η επίθεση στο Brown αναζωπύρωσε τη συνεχιζόμενη συζήτηση στις ΗΠΑ για το αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα ελέγχου των όπλων, ως απάντηση στον διαχρονικά υψηλό αριθμό μαζικών επιθέσεων στη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέτισε επίσης φόρο τιμής, με τον πρόεδρο να δηλώνει την Κυριακή: «Το Πανεπιστήμιο Brown, σπουδαίο ίδρυμα… πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία οπουδήποτε στον κόσμο. Στους εννέα τραυματίες εύχομαι γρήγορη ανάρρωση και στις οικογένειες των δύο που δεν είναι πια μαζί μας, εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήρια και τον σεβασμό μου».

