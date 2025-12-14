ΔΙΕΘΝΗ
Πανεπιστήμιο Brown: Δύο επιζώντες της επίθεσης είχαν βρεθεί ξανά σε ένοπλες επιθέσεις

Μία από αυτές είχε τραυματιστεί σοβαρά το 2019 σε επίθεση σε λύκειο της Καλιφόρνια

Η 21χρονη Μία Τρέτα είχε τραυματιστεί σοβαρά το 2019 σε επίθεση σε λύκειο στην Καλιφόρνια / Φωτ: Getty Images
Δύο από τους φοιτητές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Brown το Σάββατο είχαν επιζήσει και από προηγούμενες σχολικές επιθέσεις, σύμφωνα με μαρτυρίες τους.

Η 21χρονη Μία Τρέτα και η 20χρονη Ζόι Βάισμαν βρίσκονταν εντός της πανεπιστημιούπολης όταν ένοπλος άνδρας άνοιξε πυρ σε αίθουσα διδασκαλίας του κτιρίου Barus and Holley Engineering, την ώρα που διεξάγονταν τελικές εξετάσεις. Από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο φοιτητές, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν.

Η Βάισμαν δήλωσε σε αμερικανικά μέσα ότι βρισκόταν στο δωμάτιό της στην εστία όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από φίλο της που την προειδοποίησε για το περιστατικό. Λίγα χρόνια νωρίτερα, είχε βιώσει ένοπλη επίθεση σε σχολικό συγκρότημα στη Φλόριντα, το 2018, όταν ήταν 12 ετών. Η επίθεση εκείνη είχε αφήσει πίσω της 17 νεκρούς.

Η Τρέτα είχε τραυματιστεί σοβαρά το 2019 σε επίθεση σε λύκειο στην Καλιφόρνια, όταν ένοπλος μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας δύο άτομα, ανάμεσά τους και στενό της φίλο. Το Σάββατο βρισκόταν στο δωμάτιό της και μελετούσε, έχοντας αρχικά σκοπό να μεταβεί στο ίδιο κτίριο όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά τελικά άλλαξε σχέδια.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες και δεν έχει καταστεί σαφές αν πρόκειται για τον δράστη.

Το περιστατικό στο Brown προστίθεται σε μια μακρά σειρά μαζικών επιθέσεων με όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Gun Violence Archive, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 389 περιστατικά στα οποία τέσσερα ή περισσότερα άτομα έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από πυρά.

Η επίθεση σημειώθηκε σε ένα από τα πλέον ιστορικά και επιλεκτικά πανεπιστήμια της χώρας, μέλος του Ivy League, και έχει προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων για την ασφάλεια στους ακαδημαϊκούς χώρους, καθώς και για τη διαθεσιμότητα και τη χρήση πυροβόλων όπλων στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Guardian

