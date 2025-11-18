Πάρις Χίλτον: Απαντά σε όσους ισχυρίζονται πως η Μάξγουελ την «στρατολόγησε» για τον Έπσταϊν

Η Πάρις Χίλτον απάντησε στους ισχυρισμούς ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ προσπάθησε κάποτε να την «στρατολογήσει» για τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά από συνάντηση που είχαν σε ένα πάρτι.

Η 44χρονη τηλεπερσόνα μίλησε για την επαφή της με την 63χρονη Μάξγουελ και είπε ότι δεν θυμάται να έχει συναντήσει τον Έπσταϊν.

«Δεν θυμάμαι καν να τη γνώρισα ποτέ», είπε η Χίλτον σε συνέντευξή της στους Sunday Times που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, προσθέτοντας: «Είμαι clickbait, έχω τόσο καλό όνομα για κλικ».

Από τις φήμες για Χίλτον και Έπσταϊν στη διάψευση

Οι φήμες για τη φερόμενη συνάντησή τους άρχισαν να κυκλοφορούν αφότου ο πρώην φίλος της Χίλτον, Κρίστοφερ Μέισον, είπε στη σειρά ντοκιμαντέρ του 2020 Surviving Jeffrey Epstein ότι η Μάξγουελ παρατήρησε την τότε 19χρονη Χίλτον σε ένα πάρτι στη Νέα Υόρκη και φέρεται να δήλωσε: «Θα ήταν τέλεια για τον Τζέφρι».

Η Μάξγουελ φέρεται να ρώτησε τους φίλους της αν μπορούσαν να τη συστήσουν στη διάσημη κληρονόμο, η οποία μόλις είχε υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο μοντέλων του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μάξγουελ ήταν σε σχέση με τον Έπσταϊν για αρκετά χρόνια και έγινε συνεργός του δισεκατομμυριούχου παιδεραστή, πηγαίνοντας σε πάρτι, ώστε να μπορεί να «στρατολογεί» κορίτσια για τον Έπσταϊν.

Από την πλευρά της, η Μάξγουελ έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα, επιμένοντας στην αθωότητά της. Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση το 2022, ενώ ο Έπσταϊν πέθανε στη φυλακή περιμένοντας ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η φωτογραφία Χίλτον με Τραμπ και Μάξγουελ

Αν και η Χίλτον δεν θυμάται να έχει συναντήσει τη Μάξγουελ, μια φωτογραφία που τραβήχτηκε σε επίδειξη μόδας στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο του 2000 δείχνει τη διάσημη κληρονόμο να μιλάει στον Τραμπ, ενώ η Μάξγουελ στέκεται ακριβώς δίπλα της, φορώντας γυαλιά ηλίου και χαμογελώντας.

Η Χίλτον, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη, γνωρίζει τον Τραμπ από παιδί μέσω οικογενειακών δεσμών.

Την εποχή που τραβήχτηκε η φωτογραφία, η Χίλτον ακόμα «έχτιζε» τη φήμη της ως κοσμική περσόνα πριν χαρακηριστεί διασημότητα ως σταρ των reality show στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Paris Hilton breaks silence on rumor that Ghislaine Maxwell tried to recruit her for Jeffrey Epstein https://t.co/8KZ3oGeehw pic.twitter.com/bLf0gT0ZZP — New York Post (@nypost) November 17, 2025

Paris Hilton breaks silence on claims Ghislaine Maxwell tried to recruit her for Jeffrey Epstein https://t.co/dAkqD3qM4g — ElCid (@ElCid_1202) November 17, 2025

Στα χρόνια που ακολούθησαν την τηλεοπτική της καριέρα, η Χίλτον έχει γίνει μητέρα δύο παιδιών, η οποία πλέον εργάζεται κυρίως ως ακτιβίστρια και επιχειρηματίας.

Η διάψευση της ιστορίας για την προσέγγιση της Μάξγουελ από την Χίλτον έρχεται καθώς συνεχίζεται η πίεση προς το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με την έρευνα για τον Έπσταϊν, ένα ζήτημα που έχει πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας και διακομματική οργή εδώ και χρόνια.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε μακροχρόνια φιλία με τον Έπσταϊν, επέμεινε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα σεξουαλικά εγκλήματά του, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε ονομαστικά σε ιδιωτικά email που δημοσιεύθηκαν.

Στην τελευταία ενημέρωση, ο Τραμπ συμφώνησε να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα και να «τελειώσει» με αυτό, όπως ανέφερε σε ανάρτηση την Κυριακή το βράδυ στο Truth Social.

Με πληροφορίες από Ιndependent και People

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Άντριου παραμένει στο Ουίνδσορ παρά το αίτημα να απομακρυνθεί από το Royal Lodge