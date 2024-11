ΗΠΑ: Μαθήτρια 12 ετών εφηύρε φίλτρο αέρα που απομακρύνει ιούς όπως ο Covid-19

Πριν ακόμη συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας της, η Eniola Shokunbi προσέφυγε στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ για να λάβει τη απαραίτητη οικονομική και επιστημονική στήριξη για την εφεύρεσή της.

Σήμερα, η 12χρονη είναι και επίσημα η επικεφαλής της δημιουργίας ενός συστήματος φίλτρου αέρα που σκοπό έχει να καταστήσει τις αίθουσες διδασκαλίας, ασφαλέστερες, απομακρύνοντας ιούς, όπως του κρυολογήματος και του Covid-19.

Αφού δοκιμάστηκε, η εφεύρεσή της έλαβε επίσημα, την πιστοποίηση από την υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος. «Έδειξε ότι το φίλτρο αέρα απομάκρυνε πάνω από το 99% των ιών στον αέρα», δήλωσε η Eniola για τη συσκευή, η οποία περιλαμβάνει έναν ανεμιστήρα, τέσσερα ειδικά φίλτρα, μονωτική ταινία και χαρτόνι.

Πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση ύψους 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή και εγκατάσταση των φίλτρων αέρα και σε άλλα σχολεία του Κονέκτικατ. «Η Eniola είναι υπέροχη. Εντυπωσιάζει κάθε αίθουσα στην οποία βρίσκεται. Είναι μια πραγματική ροκ σταρ», δήλωσε ο πολιτειακός γερουσιαστής Matt Lesser, για τη 12χρονη που εφηύρε τα φίλτρα αέρα.

In fifth grade, Eniola Shokunbi led the efforts to create an air filter system that’s able to remove cold and COVID viruses from classrooms.





“The air goes through all the sides,” she said. “And it comes out of the top, so it filters in and out.”



