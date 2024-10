«Δεν είμαι εγώ ο εφευρέτης του Bitcoin», λέει o Καναδός Πίτερ Τοντ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ ισχυρίζεται ότι έχει λύσει το μεγαλύτερο μυστήριο στα κρυπτονομίσματα: Tην πραγματική ταυτότητα του εφευρέτη του Bitcoin.

Η ερώτηση έχει αιχμαλωτίσει το διαδίκτυο από τότε που το ψηφιακό νόμισμα κυκλοφόρησε από ένα άγνωστο άτομο ή άτομα που αυτοαποκαλούνταν «Satoshi Nakamoto» το 2009.

Τώρα οι δημιουργοί ενός ντοκιμαντέρ του HBO λένε ότι έχουν επιτέλους την απάντηση: Ο Καναδός ειδικός στα κρυπτονομίσματα, Πίτερ Τοντ.

Το μόνο πρόβλημα με τη θεωρία αυτή όμως είναι ότι ο ίδιος ο Τοντ την απέρριψε ως «γελοία».

Στο ντοκιμαντέρ «Money Electric: The Bitcoin Mystery», ο Πίτερ Τοντ έρχεται αντιμέτωπος με τον σκηνοθέτη Κάλεν Χόμπακ.

Ο Χόμπακ του δείχνει τα αποδεικτικά στοιχεία και τον ρωτά αν εκείνος είναι πίσω από την εφεύρεση των τρισεκατομμυρίων δολαρίων - μια πρόταση που ο Τοντ, γελάει.

«Δεν είμαι ο Satoshi Nakamoto», έχει δημοσιεύσει έκτοτε στο X.

“The level of reaching here rivals QAnon stuff (which is pretty ironic if you know what Cullen's previous documentary was about)”



Exactly.



The truth is pretty simple: there's hundreds, even thousands of people who could have created Bitcoin.



We're not going to find Satoshi. https://t.co/TZMtqJhxgU