ΗΠΑ: Η στιγμή που γυναίκα πετάει δύο κουτάβια σε κάδο απορριμάτων

Ένα σοκαριστικό βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τη στιγμή που μια γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες πετάει στον κάδο απορριμάτων δύο κουτάβια.

Το περιστατικό με την κακοποίηση των δύο μικρών κουταβιών, συνέβη έξω από μια επιχείρηση στην Οπελούσα της Λουιζιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, τα οποία κατηγορούνται για βαριάς μορφής κακοποίηση ζώου. Σύμφωνα με το CBS, και τα δύο κουτάβια είναι ασφαλή και έχουν υιοθετηθεί.

Video shows two puppies being thrown into a dumpster outside a business in Opelousas, Louisiana. Two people have been charged with aggravated animal cruelty, according to authorities, and local reports say the dogs have a new home. pic.twitter.com/RPVJRWigwD