Λεσότο: Εννιά πράγματα για τη χώρα που «κανείς δεν έχει ακουστά» σύμφωνα με τον Τραμπ

Το Λεσότο, μία μικροσκοπική αφρικανική χώρα, απασχόλησε τα διεθνή μέσα όταν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «κανείς δεν την έχει ακουστά».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στο Λεσότο στην ομιλία του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, καθώς ανέλυε κάποιες από τις δαπάνες των ΗΠΑ στο εξωτερικό, τις οποίες περιέκοψε θεωρώντας πως είναι «φοβερή σπατάλη». «Οκτώ εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην αφρικανική χώρα του Λεσότο, την οποία κανείς δεν έχει ακούσει ποτέ», είπε, προκαλώντας τις επευφημίες του ακροατηρίου του.

Το σχόλιο προκάλεσε «σοκ» στην κυβέρνηση της με τον υπουργό Εξωτερικών Λετζόουν Μποτζοάνε να δηλώνει «σοκαρισμένος και προσβεβλημένος» αλλά παράλληλα δημιούργησε και μία έκρηξη ενδιαφέροντος για τη χώρα που αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από βουνά και περιβάλλεται πλήρως από τη Νότια Αφρική.

Έτσι, το BBC συγκέντρωσε τα εννέα πράγματα που πρέπει να ξέρει κανείς για το Λεσότο.

Το Βασίλειο του Λεσότο αποτελείται κυρίως από βουνά, στα οποία είναι χτισμένα πολλά χωριά τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν μόνο με άλογα, με τα πόδια ή με μικρά αεροσκάφη. Είναι γνωστό ως το «Βασίλειο στον ουρανό» και είναι το μοναδικό ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο που βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε υψόμετρο άνω των 1.000 μέτρων, σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Το χαμηλότερο σημείο του βρίσκεται στα 1.400 μέτρα. Το Λεσότο είναι γνωστό στις τάξεις των πιλότων για τον αεροδιάδρομο Matekane, ο οποίος είναι χτισμένος πάνω σε ένα μεγάλο ύψωμα.

The Matekane Airstrip in Lesotho is Africa's most dangerous runway and the world's fourth most dangerous runway.



It is one of the world's shortest runways, extending to the edge of a 1,968 feet cliff and has a length of 400 metres. pic.twitter.com/5egv0eZJ9K