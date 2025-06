ΗΠΑ: Γεννήθηκε το παιδί γυναίκας που είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή

Ένα πρόωρο βρέφος γεννήθηκε με καισαρική τομή στις Ηνωμένες Πολιτείες, από γυναίκα που είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρή εδώ και μήνες, αλλά παρέμενε συνδεδεμένη σε μηχανική υποστήριξη λόγω της αυστηρής νομοθεσίας για τις αμβλώσεις στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Η Αντριάνα Σμιθ, 31 ετών, νοσηλεύτρια και μητέρα ενός παιδιού, υπέστη εγκεφαλική βλάβη στα τέλη Φεβρουαρίου και λίγο αργότερα διαγνώστηκε εγκεφαλικά νεκρή. Ωστόσο, επειδή βρισκόταν στην αρχή της εγκυμοσύνης της, οι γιατροί στο Emory University Hospital ενημέρωσαν την οικογένεια ότι δεν μπορούσαν να αποσύρουν τη μηχανική υποστήριξη, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την ανίχνευση καρδιακής λειτουργίας στο έμβρυο, συνήθως γύρω στην έκτη εβδομάδα κύησης.

Την Παρασκευή, το βρέφος γεννήθηκε πρόωρα με καισαρική τομή και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Ονομάστηκε Τσανς («Ευκαιρία»), ζυγίζει περίπου 800 γραμμάρια και, σύμφωνα με τη γιαγιά του, αναμένεται να επιβιώσει, αλλά παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Adriana Smith, a pregnant nurse declared brain dead in February, has given birth to baby Chance via emergency C-section. Chance, weighing 1 lb 13 oz, is in NICU.



Adriana's family will take her off life support today.



