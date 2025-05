ΗΠΑ: Φύλακες πυροβόλησαν άτομο έξω από τα γραφεία της CIA

Ένα άτομο πυροβόλησαν οι φύλακες ασφαλείας έξω από τα γραφεία της CIA στο Λάνγκλεϊ στη Βιρτζίνια.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα (τοπική ώρα), έξω από την έδρα της CIA. Ο ύποπτος δεν σκοτώθηκε από τα πυρά, ανέφερε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης. Ένας αστυνομικός από το τμήμα του Φέρφαξ είπε ότι το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 4 το πρωί, τοπική ώρα (11.00 ώρα Ελλάδας).

🚨 #BREAKING: A female driver has been SHOT after she attempted to ram the gates of the CIA HQ in McLean, VA, per police



This is the SECOND security incident at CIA HQ in the last couple of months.



FBI currently in the scene. Motive is unclear.



