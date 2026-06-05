Ο Άντριου υπεκμίσθωνε τρεις κατοικίες του στο Royal Lodge

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ έλαβε αδήλωτα έσοδα από ενοίκια μέσω της υπεκμίσθωσης τριών εξοχικών κατοικιών στο κτήμα του Royal Lodge, το οποίο είχε μισθώσει από το Crown Estate, σύμφωνα με αποκάλυψη του δημόσιου ελεγκτικού φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η σχετική έκθεση αποκάλυψε επίσης ότι ο βασιλιάς πληρώνει το ενοίκιο για καταλύματα σε βασιλικά ανάκτορα για τις κόρες του Άντριου, τις πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, οι οποίες δεν είναι εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Πρόκειται για την πρώτη έκθεση σχετικά με τις βασιλικές κατοικίες εδώ και 20 χρόνια και δείχνει ότι ο Άντριου, η οικογένεια και το προσωπικό του είχαν στη διάθεσή τους 12 ακίνητα, που ανήκουν στο Crown Estate ή στη Βασιλική Οικία.

Εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι η έκθεση «ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της βασιλικής οικογένειας για διαφάνεια». Η έκθεση του ελεγκτικού φορέα για τις βασιλικές κατοικίες δείχνει ότι η πριγκίπισσα Ευγενία διαθέτει ακίνητο στο Παλάτι του Κέσινγκτον και η πριγκίπισσα Βεατρίκη στο Παλάτι St James’s .

Δεν πληρώνουν ενοίκιο για αυτές τις κατοικίες στο κέντρο του Λονδίνου, καθώς το κόστος καλύπτεται από το «privy purse», δηλαδή τα προσωπικά χρήματα του μονάρχη προς τη Βασιλική Οικία.

Και τα δύο παλάτια συντηρούνται με δημόσια χρηματοδότηση, μέσω του Sovereign Grant.

«Είναι εξοργιστικό»

Ο Norman Baker, πρώην υπουργός Εσωτερικών και επικριτής της βασιλικής οικονομικής διαχείρισης, δήλωσε ότι είναι «εξοργιστικό να επιδοτείται με αυτόν τον τρόπο η πολυτελής στέγαση» και ότι το κοινό «παραπλανάται».

Πρόσθεσε ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν θα έπρεπε πλέον να είναι βιώσιμες και ότι «η δουλοπρέπεια απέναντι στο κατεστημένο υποχωρεί αισθητά».

Πηγή του Παλατιού ανέφερε ότι το ενοίκιο που καταβάλλεται για τις κατοικίες των μη εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας καλύπτει κάθε δημόσια δαπάνη, επομένως δεν υπάρχει επιπλέον κόστος για το Sovereign Grant, το οποίο χρηματοδοτεί τα επίσημα καθήκοντα της μοναρχίας.

Η έκθεση δεν προσδιορίζει πόσο ενοίκιο καταβάλλεται για τα ακίνητα των πριγκιπισσών, αλλά το ύψος του υπολογίζεται στο 60% της τιμής της ελεύθερης αγοράς.

Παρότι ο Άντριου αποχώρησε από το Royal Lodge νωρίτερα φέτος, μετακομίζοντας στο Sandringham στο Norfolk, εξακολουθεί να διατηρεί τη μίσθωση του Royal Lodge έως τον Οκτώβριο του 2026.

Στην έκθεση δεν υπάρχει καμία ένδειξη παρατυπίας εκ μέρους του Άντριου.

Η έκθεση δεν αναφέρει πόσα έσοδα έλαβε από την υπεκμίσθωση των τριών ακινήτων, αλλά πηγές του Παλατιού αναφέρουν ότι τα ενοίκια προέρχονταν από προσωπικό ή πρώην προσωπικό και ότι το ποσό κάλυπτε απλώς τα λειτουργικά έξοδα.

Όποιο κι αν ήταν το ποσό, κατέληγε στον Άντριου και όχι στο Crown Estate, το οποίο θα απέδιδε τα κέρδη του στο βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Άντριου είχε πληρώσει 7,5 εκατ. λίρες για επισκευές όταν ανέλαβε τη μίσθωση του Royal Lodge, γεγονός που σήμαινε ότι δεν κατέβαλλε μηνιαίο ενοίκιο.

Διατηρούσε επίσης άλλη μίσθωση για ένα ακίνητο με την ονομασία East Lodge, το οποίο – όπως είχε αποκαλύψει προηγουμένως το BBC – επρόκειτο να επιστραφεί στο Crown Estate.

Τι απαντά το Παλάτι

Η έκθεση δεν διατυπώνει κρίσεις για την οικονομική αποδοτικότητα ούτε καταλήγει σε συμπεράσματα, αλλά αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών στους βουλευτές της επιτροπής δημόσιων λογαριασμών.

Εκπρόσωπος του Παλατιού δήλωσε ότι είναι «ευγνώμων» για την έκθεση, η οποία «ευθυγραμμίζεται με τη δέσμευση της βασιλικής οικογένειας για διαφάνεια».

«Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν να διορθωθούν, να αποσαφηνιστούν ή να δοθούν τα απαραίτητα συμφραζόμενα σε μια σειρά ζητημάτων σχετικά με τις βασιλικές ιδιοκτησίες», πρόσθεσε.

«Όπως αναφέρει η έκθεση, οι ρυθμίσεις για τα ακίνητα που διαχειρίζεται η Βασιλική Οικία διαφέρουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη χρήση των κατοικιών, ανάλογα με την τοποθεσία, τους ενοικιαστές και τον σκοπό τους», δήλωσε.

Εκπρόσωπος του Crown Estate ανέφερε: «Το Crown Estate χαιρετίζει την ανασκόπηση του Εθνικού Ελεγκτικού Γραφείου, η οποία επιβεβαιώνει ότι οι μισθώσεις με μέλη της βασιλικής οικογένειας συμφωνήθηκαν ανεξάρτητων επαγγελματικών συμβουλών και αποτιμήσεων της ελεύθερης αγοράς».

Με πληροφορίες από BBC

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