ΗΠΑ: Η ICE ανήγγειλε τον 18ο θάνατο ατόμου υπό την κράτησή της μέσα σε 4 μήνες

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ανακοίνωσε την Παρασκευή τον 18ο θάνατο ατόμου υπό την επιτήρησή της μέχρι στιγμής φέτος.

Ο νέος θάνατος θέτει την υπηρεσία σε τροχιά να καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό στον αριθμό των θανάτων κρατουμένων, εάν η ζοφερή αυτή τάση συνεχιστεί.

Ακόμα ένας θάνατος ατόμου που βρισκόταν υπό την κράτηση της ICE

Ένας 33χρονος άνδρας από την Κούβα πέθανε σε κέντρο κράτησης της ICE στη Τζόρτζια την Τρίτη, ανέφερε η υπηρεσία σε ειδοποίηση προς το Κογκρέσο και σε δημόσιο δελτίο τύπου. Η ICE ανέφερε ότι ο Ντένι Άνταν Γκονζάλες βρέθηκε αναίσθητος στο κελί του στο ιδιωτικό Κέντρο Κράτησης Στιούαρτ στο Λάμπκιν της Τζόρτζια, αργά την Τρίτη. Η υπηρεσία χαρακτήρισε την πιθανή αιτία θανάτου ως αυτοκτονία και ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η φερόμενη αυτοκτονία είναι ο 18ος θάνατος κρατουμένου της ICE κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2026. Πέρυσι, η ICE κατέγραψε 31 θανάτους κρατουμένων, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο δεκαετιών, που σχεδόν ξεπέρασε το ιστορικό ρεκόρ του 2004, όταν αναφέρθηκαν 32 θάνατοι.

Η ICE ανέφερε ότι ο Γκονζάλες εισήλθε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019 μέσω επίσημου σημείου εισόδου στα σύνορα του Τέξας, αλλά ότι απελάθηκε τον επόμενο χρόνο. Η υπηρεσία ανέφερε ότι εισήλθε ξανά στη χώρα παράνομα το 2022 και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές.

Τον Δεκέμβριο, η ICE ανέφερε ότι ο Γκονζάλες συνελήφθη από τοπικές αρχές στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, με κατηγορίες για επίθεση και ενδοοικογενειακή βία, γεγονός που οδήγησε την ομοσπονδιακή υπηρεσία να τον θέσει υπό κράτηση τον Ιανουάριο. Από τότε βρισκόταν υπό την κράτηση της ICE, πρόσθεσε η ICE.

Μεγάλη η αύξηση των κρατουμένων

Η απότομη αύξηση των θανάτων κρατουμένων της ICE κατά το τελευταίο έτος συνέπεσε με την εθνική εκστρατεία απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ. Η αμφιλεγόμενη αυτή εκστρατεία οδήγησε την ICE να κρατά υπό την επιτήρησή της αριθμό κρατουμένων ρεκόρ, ενώ προσπαθεί να τους απελάσει.

Νωρίτερα φέτος, ο αριθμός των κρατουμένων της ICE εκτοξεύθηκε σε πάνω από 70.000 άτομα. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ μείωσε τις επιθετικές της επιχειρήσεις σε μεγάλες πόλεις όπως η Μινεάπολη, εν μέσω διακομματικής κατακραυγής. Ωστόσο, ο αριθμός των κρατουμένων παρέμεινε γύρω στα 60.000 τον περασμένο μήνα, υψηλότερος από ό,τι υπό οποιαδήποτε προηγούμενη κυβέρνηση.

Ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κρατουμένων κάθε χρόνο, το 2025 είχε το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας — 5,6 άτομα ανά 10.000 κρατούμενους — από το 2020, όταν ξέσπασε η πανδημία COVID-19, σύμφωνα με ανάλυση κυβερνητικών δεδομένων από το CBS News.

Μεταξύ των ατόμων που έχασαν τη ζωή τους υπό την επιτήρηση της ICE φέτος συγκαταλέγονται ένας Αφγανός πρόσφυγας που είχε συνεργαστεί με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και ένας έφηβος Μεξικανός. Η υπηρεσία ανέφερε ότι οι κρατούμενοι είχαν συλληφθεί προηγουμένως από τοπικές αρχές για μια σειρά κατηγοριών, όπως κλοπή, απάτη και αντίσταση κατά της αρχής.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά τον μηχανισμό κράτησης της ICE, έχουν αναδυθεί σε ολόκληρη τη χώρα αναφορές για υποβαθμισμένες συνθήκες, όπως υπερπληθυσμός, ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη και ανεπαρκής διατροφή.

Με πληροφορίες από CBS News