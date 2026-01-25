Μινεάπολη: Νέο βίντεο από τη στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού του Άλεξ Πρέτι

Σε αναβρασμό βρίσκεται η Μινεάπολη μετά τη δολοφονία του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από πράκτορα της κρατικής υπηρεσίας Border Patrol (Περιπολία Συνόρων) των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) αναφέρει ότι ο Πρέτι πυροβολήθηκε αφού «πλησίασε» πράκτορες με ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών. Δεν έχει διευκρινιστεί αν το όπλο επιδείχθηκε ή αν χρησιμοποιήθηκε με απειλητικό τρόπο. Σε βίντεο περαστικών που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Πρέτι φαίνεται να κρατά κινητό τηλέφωνο, χωρίς να διακρίνεται όπλο στα πλάνα που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Τις τελευταίες ώρες βρίσκεται στη δημοσιότητα νέο βίντεο, το οποίο καταγράφει τη στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού του 37χρονου.

Newly published footage of today’s shooting of 37-year-old Alex Jeffrey Pretti by agents with Border Patrol and Immigration & Customs Enforcement (ICE) in Minneapolis, Minnesota. pic.twitter.com/oqo7Kp4wR6 — OSINTdefender (@sentdefender) January 25, 2026

Μάρτυρας: Ο Πρέτι «δεν πλησίασε τους πράκτορες με όπλο»

Σύμφωνα με το CBS News, ένορκη κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα φέρνει διαφορετική εικόνα από την εκδοχή των ομοσπονδιακών αρχών για τη θανατηφόρα συμπλοκή στη Μινεάπολη.

Ο μάρτυρας, κάτοικος της πόλης, λέει ότι το πρωί του Σαββάτου άκουσε σφυρίγματα καθώς πήγαινε στη δουλειά και στάθηκε να παρακολουθήσει τη δράση πρακτόρων της υπηρεσίας μετανάστευσης. Όπως καταθέτει, ο Άλεξ Πρέτι ρύθμιζε την κυκλοφορία λίγο πριν πέσει στο έδαφος και ακινητοποιηθεί από τους πράκτορες.

Στην κατάθεσή του περιγράφει ότι οι πράκτορες «τον τράβηξαν στο έδαφος» και ότι δεν τον είδε να αγγίζει κάποιον από αυτούς. «Δεν φαινόταν να αντιστέκεται, περισσότερο προσπαθούσε να βοηθήσει μια γυναίκα να σηκωθεί», λέει, προσθέτοντας ότι «απλώς τον πέταξαν κάτω».

Σε άλλο σημείο, ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι ο Πρέτι δεν πλησίασε τους πράκτορες κρατώντας όπλο. «Τους πλησίασε με κάμερα», αναφέρει.

Η οικογένεια επιβεβαιώνει ότι ο Πρέτι κατείχε πιστόλι και ότι διέθετε άδεια οπλοφορίας στη Μινεσότα. Στην πολιτεία, η οπλοφορία επιτρέπεται σε όσους διαθέτουν σχετική άδεια, κάτι που καθιστά κρίσιμο για την έρευνα όχι μόνο το αν υπήρχε όπλο, αλλά και το πότε και με ποιον τρόπο φέρεται να εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Οι συγγενείς του, πάντως, λένε ότι δεν τον είχαν δει ποτέ να κυκλοφορεί οπλισμένος στην καθημερινότητά του.

Ο πατέρας του Άλεξ Πρέτι είπε ότι ο γιος του «νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους» και ήταν «πολύ αναστατωμένος» με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον απόηχο επιχειρήσεων της ICE. Όπως ανέφερε, ο Πρέτι «το θεωρούσε τρομερό» αυτό που έβλεπε να συμβαίνει στους δρόμους και γι’ αυτό συμμετείχε σε κινητοποιήσεις.

Ο Αλεξ Πρέτι ήταν Αμερικανός πολίτης, γεννημένος στο Ιλινόι, χωρίς ποινικό μητρώο, σύμφωνα με δικαστικά αρχεία που επικαλείται το Associated Press. Η οικογένειά του λέει ότι οι μόνες επαφές του με την αστυνομία αφορούσαν λίγες κλήσεις της Τροχαίας. Οι γονείς του, που ζουν στο Κολοράντο, αναφέρουν ότι του είχαν ζητήσει να είναι προσεκτικός όταν συμμετείχε σε διαμαρτυρίες.