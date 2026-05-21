ΗΠΑ: Η Γερουσία «παγώνει» την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της ICE

Οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να εγκρίνουν τις απαιτήσεις του Τραμπ - «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το νοίκι, όχι πώς να μαζέψουν 1,8 δισ. για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του»

The LiFO team
Η Γερουσία «παγώνει» την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση της ICE - Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να εγκρίνουν τις απαιτήσεις του Τραμπ / Φωτ, αρχείου: Getty Images
Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας «παγώνουν» το υπό εξέταση νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της αστυνομίας μετανάστευσης ICE.

Το νομοσχέδιο δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία απόψε, αφού η ρεπουμπλικανική πλειοψηφία αρνήθηκε να εγκρίνει ορισμένες απαιτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως σχολιάζει το Fox News, η εξέλιξη αυτή «δεν οφείλεται σε εσωτερικές διαμάχες», προσθέτοντας, ότι «αυτή τη φορά, η οργή στρέφεται προς την κυβέρνηση Τραμπ».

Η προσωρινή εγκατάλειψη αυτού του νομοσχεδίου συνιστά πλήγμα για τους Ρεπουμπλικάνους που ήλπιζαν να το ψηφίσουν πριν κλείσει το Κογκρέσο για μία εβδομάδα, λόγω του εορτασμού της Ημέρας Μνήμης. «Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε», δήλωσε ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα.

ΗΠΑ:  Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται κυρίως να εγκρίνουν τα αιτήματα του Τραμπ

Το μέσο Punchbowl News, αναφέρει ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται κυρίως να εγκρίνουν το αίτημα του Λευκού Οίκου για τη δημιουργία ενός ταμείου, ύψους 1,8 δισεκ. δολαρίων, από το οποίο θα αποζημιώνονται τα θύματα «πολιτικής εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης». Ανάμεσα σε αυτούς ενδέχεται να είναι και εκατοντάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ που κατηγορήθηκαν ή δικάστηκαν για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι Δημοκρατικοί καταδίκασαν ομόφωνα το σχέδιο, μιλώντας για «μαύρο ταμείο» του Τραμπ και την ίδια ώρα ένας σημαντικός αριθμός Ρεπουμπλικάνων εμφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, με ορισμένους να το απορρίπτουν. «Οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα πληρώσουν το στεγαστικό τους, πώς θα πληρώσουν το νοίκι, τα ψώνια και τη βενζίνη τους, όχι πώς να μαζέψουν 1,8 δισεκ. δολάρια για τον πρόεδρο και τους συμμάχους του, για να πληρώνουν όποιους θέλουν», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι.

Με πληροφορίες από Fox News, ΑΠΕ-ΜΠΕ
 

