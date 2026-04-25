Ηνωμένο Βασίλειο: Νοσηλευτές καλούνται να καλύψουν θέσεις γιατρών

Με τα κενά στο ιατρικό προσωπικό να διευρύνονται, τα νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε έμπειρους νοσηλευτές για να καλύψουν ρόλους γιατρών, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών

Τα νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν νοσηλευτές για να καλύψουν τα κενά των γιατρών, λόγω της γενικευμένης έλλειψης ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας, γεγονός που εγείρει φόβους για παροχή φροντίδας κατώτερης ποιότητας.

Επαγγελματίες υγείας γνωστοί ως advanced practitioners (APs) – που είναι κυρίως έμπειροι νοσηλευτές – αναλαμβάνουν καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από γιατρούς, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών (A&E), στις μονάδες νεογνών, στην εντατική θεραπεία και σε άλλους τομείς.

Σχεδόν τα μισά νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν αυτούς τους επαγγελματίες για να καλύψουν τα κενά στα προγράμματα εφημεριών των γιατρών, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η Βρετανική Ιατρική Ένωση (British Medical Association) μέσω αιτημάτων βάσει της νομοθεσίας περί ελευθερίας της πληροφόρησης, από δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Αγγλία και υγειονομικά συμβούλια στη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η BMA προειδοποίησε ότι η εκτεταμένη χρήση «μη γιατρών» σε ιατρικούς ρόλους «απλώς δεν είναι ασφαλής» και ενδέχεται να οφείλεται στο ότι τα νοσοκομεία θέλουν να εξοικονομήσουν χρήματα.

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε συνέχεια μιας σειράς περιπτώσεων στις οποίες λάθη στη διάγνωση ή στη θεραπεία από επαγγελματίες υγείας οδήγησαν σε βλάβη ή θάνατο ασθενών.

Η «αντικατάσταση των γιατρών» φαίνεται να παραβιάζει τις κατευθυντήριες οδηγίες του NHS στην Αγγλία. Το NHS England δήλωσε ότι, αν και οι ειδικευμένοι επαγγελματίες διαθέτουν πολύτιμες δεξιότητες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών, το εν λόγω προσωπικό «δεν πρέπει να αντικαθιστά τους ρόλους των γιατρών».

Παρά τον κανόνα αυτό, ορισμένα ιδρύματα του NHS ξεκαθάρισαν στις απαντήσεις τους προς την BMA ότι χρησιμοποιούν έμπειρο μη ιατρικό προσωπικό με εξειδικευμένες δεξιότητες σε ρόλους που συνήθως καλύπτονται από γιατρούς.

Σε μια περαιτέρω θεσμοθέτηση του ρόλου τους, 55 οργανισμοί του NHS σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσαν ότι επιτρέπουν στους APs να φέρουν τα «crash bleeps» – συσκευές ειδοποίησης για επείγοντα περιστατικά, που παραδοσιακά φέρουν μόνο γιατροί. Μόνο 32 ανέφεραν ότι δεν το κάνουν.

Σχεδόν οι μισοί οργανισμοί του NHS που συμμετείχαν στην έρευνα της BMA δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν APs σε ιατρικά προγράμματα εφημεριών (43 έναντι 45 που δεν το κάνουν), ενώ 41 ανέφεραν ότι καλύπτουν κενά γιατρών με APs (έναντι 44 που δεν το επιτρέπουν).

Οι APs παραπέμπουν συστηματικά ασθενείς για εξετάσεις και θεραπείες: αυτό συμβαίνει σε 82 φορείς του NHS, ενώ μόνο έξι δήλωσαν ότι δεν το επιτρέπουν.

Έρευνα ιατροδικαστή στο Μάντσεστερ, τον Ιούλιο του 2024, κατέληξε ότι ο Ντέιβιντ Άλμοντ πέθανε τον Ιανουάριο εκείνου του έτους, αφού μια νοσηλεύτρια που ενεργούσε ως γιατρός στο ιατρείο του δεν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο θρόμβων αίματος, παρά το σχετικό ιστορικό του.

Τα ευρήματα της BMA προκάλεσαν έντονη αντίδραση από το Βασιλικό Κολλέγιο Νοσηλευτών (Royal College of Nursing).

Εκπρόσωπός του δήλωσε: «Η προχωρημένη νοσηλευτική πρακτική είναι υψηλής εξειδίκευσης, παρέχεται από έμπειρους εγγεγραμμένους νοσηλευτές και βασίζεται σε εκπαίδευση επιπέδου μεταπτυχιακού και σε ένα ολοκληρωμένο φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι νοσηλευτές αυτοί είναι κεντρικοί στην παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής φροντίδας σε πολλές υπηρεσίες. Δεν αποτελούν υποκατάστατα άλλων επαγγελμάτων. Είναι αυτόνομοι επαγγελματίες που παρέχουν σύνθετη φροντίδα ως μέρος διεπιστημονικών ομάδων».

Με πληροφορίες από Guardian

 
