Ηνωμένο Βασίλειο: Ιατρικά δεδομένα 500.000 ανθρώπων προσφέρονταν για πώληση στον κινεζικό ιστότοπο Alibaba

Ιατρικά δεδομένα που αφορούν περίπου 500.000 άτομα εμφανίστηκαν προσωρινά προς πώληση σε ιστότοπο που συνδέεται με την κινεζική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba, όπως ανακοίνωσαν η UK Biobank και η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι αρχές διευκρίνισαν πάντως ότι δεν πρόκειται για διαρροή ή κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δεδομένων, Ίαν Μάρεϊ, τα δεδομένα είχαν ληφθεί νόμιμα από πιστοποιημένους οργανισμούς, γεγονός που αποτελεί και την κύρια ανησυχία.

Όπως ανέφερε, τρία κινεζικά ερευνητικά κέντρα κατέβασαν ορισμένα σύνολα δεδομένων, με αποτέλεσμα να ανασταλεί πλέον η πρόσβασή τους στο σύστημα. Παραμένει άγνωστο πώς τα στοιχεία αυτά κατέληξαν στη συνέχεια στην πλατφόρμα της Alibaba.

Τα δεδομένα προέρχονταν από τη βάση της UK Biobank, η οποία διατίθεται σε ερευνητές, και αφορούν περίπου μισό εκατομμύριο Βρετανούς εθελοντές. Ήταν ανωνυμοποιημένα και δεν περιλάμβαναν στοιχεία που να επιτρέπουν άμεση ταυτοποίηση, όπως ονόματα ή στοιχεία επικοινωνίας.

Ο επικεφαλής της UK Biobank, Ρόρι Κόλινς, δήλωσε ότι ο οργανισμός εντόπισε πρόσφατα μικρές αγγελίες που προσέφεραν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Με τη συνεργασία των κυβερνήσεων Βρετανίας και Κίνας, οι σχετικές καταχωρίσεις αφαιρέθηκαν άμεσα, πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή.

Ως προληπτικό μέτρο, η πρόσβαση στην πλατφόρμα έχει προσωρινά διακοπεί.

Συνολικά εντοπίστηκαν τρεις αγγελίες, εκ των οποίων τουλάχιστον μία φερόταν να αφορά το σύνολο των δεδομένων. Αν και δεν περιείχαν άμεσα αναγνωρίσιμα στοιχεία, ενδέχεται να περιλάμβαναν πληροφορίες όπως φύλο, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, κοινωνικοοικονομική κατάσταση και καθημερινές συνήθειες των συμμετεχόντων.

