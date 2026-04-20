Ηνωμένο Βασίλειο: Περίπου 250.000 άνθρωποι ενδέχεται να χάσουν τη δουλειά τους έως τα μέσα του 2027

Περίπου 250.000 άνθρωποι θα μπορούσαν να χάσουν τη δουλειά τους μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο «φλερτάρει με την ύφεση», σύμφωνα με ανάλυση, μετά το πλήγμα που δέχθηκε η επιχειρηματική εμπιστοσύνη από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Καθώς η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, κάλεσε τραπεζικά στελέχη σε συνομιλίες με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων, δύο εκθέσεις μεγάλων λογιστικών εταιρειών υπογράμμισαν το μέγεθος της οικονομικής απειλής που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το κλείσιμο από το Ιράν των Στενών του Ορμούζ και οι επιθέσεις του σε γειτονικές χώρες, που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία, σύμφωνα με την ομάδα οικονομικών προβλέψεων EY Item Club.

Μια ξεχωριστή έκθεση της Deloitte διαπίστωσε ότι τα ανώτατα οικονομικά στελέχη μεγάλων βρετανικών επιχειρήσεων ήδη περιορίζουν τα σχέδια δαπανών τους, μια κίνηση που πιθανότατα θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και τις προσλήψεις.

Η EY Item Club εκτιμά ότι η βρετανική οικονομία θα παρουσιάσει σχεδόν μηδενική ανάπτυξη το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, θέτοντας τη χώρα σε κίνδυνο ύφεσης, η οποία ορίζεται ως δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης.

Οι άνεργοι αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατομμύρια

Η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί στο μισό, από 1,4% το 2025 σε 0,7% φέτος, «παγώνοντας» τη δυναμική που είχε φανεί στην καλύτερη από το αναμενόμενο αύξηση του ΑΕΠ τον Φεβρουάριο.

Η Item Club προβλέπει επίσης ότι η ανεργία θα φτάσει το 5,8% μέχρι τα μέσα του 2027, από το υψηλό πενταετίας του 5,2%, με σχεδόν 250.000 περισσότερους ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αν επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί από 1,87 εκατομμύρια σήμερα σε πάνω από 2,1 εκατομμύρια.

Την περασμένη εβδομάδα, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έδειξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υποβάθμιση ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της G7, με πρόβλεψη 0,8% για το 2026, από 1,3% που είχε εκτιμηθεί τον Ιανουάριο.

Η Item Club εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σχεδόν στο 4% στο δεύτερο μισό του 2026 - σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο 2% της Τράπεζας της Αγγλίας - αλλά προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα προχωρήσουν σε βιαστικές αυξήσεις επιτοκίων.

Τα στελέχη οικονομικών των βρετανικών επιχειρήσεων είναι ήδη πιο απαισιόδοξα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή από την αρχή της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με ξεχωριστή έκθεση της Deloitte.

Η κρίση στο Ιράν έχει ήδη επηρεάσει τις τιμές ενέργειας, κάτι που μπορεί να μεταφερθεί στον πληθωρισμό και στα επιτόκια.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αναφέρει αύξηση ιρανικών κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Οι οικονομικοί διευθυντές έχουν αντιδράσει στην αυξημένη αβεβαιότητα υιοθετώντας πιο αμυντικές οικονομικές στρατηγικές, μειώνοντας τις δαπάνες και επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της Item Club για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Ο έλεγχος κόστους και η ενίσχυση των ταμειακών αποθεμάτων βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ενώ οι προσδοκίες για επενδύσεις και προσλήψεις έχουν μειωθεί.

Με πληροφορίες από Guardian

