Ηνωμένες Πολιτείες: Ένοπλος σκότωσε τρεις ανθρώπους στη Φιλαδέλφεια

Ένας άνδρας ένοπλος άνοιξε πυρ σε προάστιο της Φιλαδέλφειας των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους.

Σύμφωνα με την αστυνομία και τα τοπικά μέσα, ο δράστης της επίθεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού σκότωσε τους τρεις ανθρώπους διέφυγε με κλεμμένο όχημα. Πιθανότατα, αυτή τη στιγμή κρατά ομήρους σε σπίτι στο Νιου Τζέρσι.

Η αστυνομία του Φολς Τάουνσιπ και ο κυβερνήτης της πολιτείας της Πενσιλβάνια Τζος Σαπίρο κάλεσαν τους κατοίκους του βόρειου προαστίου της Φιλαδέλφειας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος, ένας άνδρας 26 ετών, ο οποίος κινούνταν με κλεμμένο αυτοκίνητο, σκότωσε δύο ανθρώπους έξω από σπίτι του Φολς Τάουνσιπ και στην συνέχεια σκότωσε έναν τρίτο άνθρωπο στο εσωτερικό κατοικίας. Ο δράστης στη συνέχεια διέφυγε κλέβοντας ένα δεύτερο αυτοκίνητο.

The Bucks County District Attorney’s Office and other law enforcement officials are assisting the Falls Township Police Department in an active police investigation and are urging residents in the township to shelter-in-place. Report any suspicious activity to 911.