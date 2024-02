Πυροβολισμοί στο Κάνσας: Μία νεκρή και 22 τραυματίες στην παρέλαση για την κατάκτηση του Super Bowl

Φορώντας μπλούζες της αγαπημένης τους ομάδας, κασκόλ στα χρώματα των Kansas City Chiefs και με μία μπύρα ή ένα αναψυκτικό στο χέρι, χιλιάδες οπαδοί των νικητών του Super Bowl, είχαν ξεκινήσει για τη μεγάλη παρέλαση, τη φιέστα για την κατάκτηση του τροπαίου. Κανείς όμως από αυτούς δεν περίμενε ότι η γιορτή θα μετατραπεί σε πάρτι αίματος για κάποιους οπλισμένους, οι οποίοι ξεκίνησαν τους πυροβολισμούς αδιακρίτως εναντίον απλών πολιτών.

Υπολογίζεται ότι 1 εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονταν στο κέντρο του Κάνσας Σίτι για να γιορτάσουν και η περιοχή όπου έγινε η επίθεση στο Union Station ήταν λίγα βήματα μακριά από το σημείο όπου η ομάδα πραγματοποίησε μια συγκέντρωση για χιλιάδες οπαδούς μετά το τέλος της παρέλασης.

Ο απολογισμός της αμερικανικής αστυνομίας μέχρι τώρα μιλά για έναν νεκρό και 22 τραυματίες.

Η νεκρή μητέρα

Η νεκρή είναι η Λίζα Λόπεζ εργαζόταν σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό και παρουσίαζε δική της εκπομπή. Ο ραδιοφωνικός σταθμός "KKFI 90.1 FM", στον οποίο εργαζόταν η άτυχη γυναίκα επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση ότι η 45χρονη Λίσα Λόπεζ-Γκαλβάν, που ήταν DJ και ραδιοφωνικός παραγωγός στον σταθμό, με μία λιτή ανακοίνωση. «Με ειλικρινή θλίψη και εξαιρετικά βαριά και συντετριμμένη καρδιά ενημερώνουμε την κοινότητά μας ότι η DJ του KKFI, Λίσα Λόπεζ, οικοδέσποινα της εκπομπής "Taste of Tejano", έχασε τη ζωή της σήμερα στα πυρά στη παρέλαση των Kansas City Chiefs. Οι καρδιές και οι προσευχές μας συνοδεύουν την οικογένειά της», αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού.

Facebook Twitter Η Λίσα Λόπεζ με το καπέλο της αγαπημένης της ομάδας (φωτ.: Χ)

«Η Λίσα ήταν ένας από τους παραγωγούς/DJ μας στο Taste of Tejano. Όπως όλοι οι παραγωγοί μας, ήταν μια εθελόντρια που δώρισε τον χρόνο και το ταλέντο της στο KKFI… Η εκπομπή τους έφερε μια φωνή στην κοινότητα του KC που λείπει από τα mainstream μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Κέλι Ντόχερτι, διευθύντρια ανάπτυξης και επικοινωνίας του σταθμού. Η Ντόχερτι αποκάλεσε τη Λόπεζ καταπληκτικό άτομο και είπε ότι πήγε στην παρέλαση για να είναι με την κοινότητα και να γιορτάσει το πρωτάθλημα.

Οι τραυματίες

Aπό τη σοκαριστική επίθεση έχουν τραυματιστεί 21 άτομα, 11 εκ των οποίων παιδιά ηλικίας από 6 έως 15 ετών, ανέφερε ο αρχηγός της πυροσβεστικής του Κάνσας, Ρος Γκράντισον. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τουλάχιστον εννέα από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση, ενώ ασαφής παραμένει μέχρι στιγμής ο αριθμός αλλά και το κίνητρο των δραστών.

Το Children's Mercy Hospital δέχθηκε 12 ασθενείς από το περιστατικό, σύμφωνα με τη Στέφανι Μέγερ, ανώτερη αντιπρόεδρο και διευθύντρια νοσηλευτικής. Έντεκα από αυτά είναι παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 15 ετών. Εννέα από τα παιδιά πυροβολήθηκαν και όλα αναμένεται να αναρρώσουν, είπε η εκπρόσωπος Λίσα Όγκουστιν.

Συλλήψεις

Η αρχηγός της αστυνμομίας του Κάνσας Στέισι Γκρέιβς είπε στους δημοσιογράφους ότι τρία άτομα είχαν τεθεί υπό κράτηση για ανάκριση. «Εργαζόμαστε για να προσδιορίσουμε εάν ένας από τους τρεις είναι αυτός που εμφανίστηκε σε (ένα) βίντεο όπου οι οπαδοί βοηθούσαν την αστυνομία».

Η επίθεση

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στον Union Station, όπου υπήρχαν χιλιάδες πολίτες για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα, του Γιώργου Καρλαύτη, να παρελαύνει από το κέντρο της πόλης, μετά την κατάκτηση του Super Bowl.

Δραματικά βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media αποτυπώνουν τις στιγμές τρόμου που έζησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την νίκη των Kansas City Chiefs. Αστυνομικοί εμφανίζονται να τρέχουν ανάμεσα στους πανικόβλητους πολίτες, αρκετοί από τους οποίους τραυματίστηκαν κατά την προσπάθειά τους να αποφύγουν τα πυρά.

New video shows moment gunfire erupts at the Super Bowl rally in Kansas City. At least 22 people shot pic.twitter.com/dUYM9G07fg — BNO News (@BNONews) February 15, 2024

Σε βίντεο που ανέβηκαν στα social media, φαίνεται ο χώρος έξω από τον σταθμό να έχει αδειάσει και δεκάδες αστυνομικοί να τρέχουν με τα όπλα στα χέρια εντός του κτιρίου.

Η 24χρονη Μάντισον Άντερες, που βρέθηκε στο σημείο, είπε ότι νόμιζε πως έπεφταν πυροτεχνήματα, μέχρι που ένας άνδρας γύρισε στο πλήθος και φώναξε: «Έχει όπλο. Έχει όπλο». «Τότε ξέσπασε το χάος», είπε H Άντερες, η οποία έπεσε στο έδαφος όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν. «Ένιωθα ότι επρόκειτο να πεθάνω. Ένιωθα σαν καθιστή πάπια και θα με πυροβολήσουν».

Οι μαζικοί πυροβολισμοί στο Κάνσας Σίτι αποτελούν το 48ο αιματηρό περιστατικό που σημειώνεται στις ΗΠΑ το 2024, σύμφωνα με το Gun Violence Archieve.



Στην πολιτεία του Μιζούρι, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 154 μαζικοί πυροβολισμοί από το 2013, χωρίς να περιλαμβάνεται ο χθεσινός, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Οι ηρωικοί οπαδοί του Κάνσας

Ένα από τα βίντεο φέρεται να αποτυπώνει την ηρωική προσπάθεια οπαδών των Κάνσας Σίτι να ακινητοποιήσουν έναν από τους υπόπτους και να βοηθήσουν τις αρχές στη σύλληψή του. Όπως μεταδίδει το NBC, επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα, μόλις οι φαν έπεσαν πάνω στον άνδρα που έτρεχε για να το σταματήσουν, το όπλο του έπεσε στο έδαφος.

Μαρτυρία ενός από τους οπαδούς που σταμάτησαν τον ύποπτο:

Η ανακοίνωση Μπάιντεν

Μερικές ώρες μετά την αγρια επίθεση, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του και τονίζοντας για μία ακόμη φορά την ανάγκη για σκληρότερα μέτρα για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.

Με πληροφορίες CNN, ABC, CBS