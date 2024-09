Ινδία: Επτάχρονος δολοφονήθηκε, από τον πατέρα του και άλλους 4, σε τελετή για να έχει ευημερία το σχολείο του

Ένας 7χρονος μαθητής της 2ης τάξης που δολοφονήθηκε στον ξενώνα του την περασμένη εβδομάδα φέρεται να «θυσιάστηκε» από τον πατέρα του και άλλους τέσσερις στο πλαίσιο τελετής μαύρης μαγείας για να φέρει επιτυχία και ευημερία στο σχολείο στο Hathras του Uttar Pradesh στην Ινδία.

Στα πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν μετά τον θάνατό του αγοριού περιλαμβάνονται ο διευθυντής του σχολείου, ο πατέρας του και τρεις καθηγητές, που έχουν παραδεχθεί τις πράξεις τους, σύμφωνα με την αστυνομία. Τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση.

Το πτώμα του παιδιού ανακαλύφθηκε την Κυριακή στο κρεβάτι του ξενώνα όπου διέμενε στο Χάθρας, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, όχι μακριά από τον ναό του Ταζ Μαχάλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματικός της αστυνομίας Μπραχμ Σινγκ.

«Το αγόρι επρόκειτο να καεί σε πυρά στο πλαίσιο ιεροτελεστίας αλλά δολοφονήθηκε πριν ολοκληρωθεί η τελετή», πρόσθεσε ο ίδιος.

A boy studying in class 2 has been murdered in the school hostel for a black magic ritual in Hathras UP@Join_AmitSingh with more inputs



Avantika Singh | #BlackMagic #Hathras #murder pic.twitter.com/mORMqTXs3W