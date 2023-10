Ο ισραηλινός στρατός μόλις είπε ότι ηχούν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ, προειδοποιώντας τους ανθρώπους για ρουκέτες που εξαπολύει η Χαμάς από τη Γάζα.

Αυτή την ώρα σειρήνες ηχούν σε Άσκελόν, Ασντόντ και τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Kan του Ισραήλ που μεταδίδει ότι η Χαμάς εκτοξεύει ρουκέτες προς το κέντρο του Ισραήλ.

Πριν από λίγο εκτοξεύτηκαν ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, τα πεδινά και τα νότια. Την ευθύνη ανέλαβε η στρατιωτική πτέρυγα της Ισλαμικής Τζιχάντ σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα ενώ ρουκέτες εκτοξεύονται προς την Άσκελόν και τη γύρω περιοχή της Γάζας.

Την ίδια ώρα εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε στο Fox News «ετοιμαζόμαστε να μπούμε στη Γάζα»

