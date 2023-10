Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Τουλάχιστον 2.250 οι νεκροί - Φόβοι για επέκταση στον Λίβανο

Νέος απολογισμός από τον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 2.250.

Συνολικά 1.055 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 5.184 τραυματίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο στον πόλεμο Ισραήλ - Χαμάς, όπως ανακοίνωσε σήμερα σε νέο απολογισμό το υπουργείο Υγείας στον θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός νωρίτερα έκανε λόγο για 1.200 νεκρούς στο Ισραήλ και περισσότερους από 2.700 τραυματίες. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε τουλάχιστον 169 στρατιώτες που σκοτώθηκαν στις μάχες κατά της Χαμάς.

«Έχουμε ενημερώσει τις οικογένειες των 169 Ισραηλινών στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χάγκαρι, προσθέτοντας ότι έχουν επίσης ενημερωθεί οι οικογένειες 60 ανθρώπων που έχουν απαχθεί και μεταφερθεί στη Γάζα.

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction. A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University. Hamas transformed a university into a training camp for weapons…

Στο μεταξύ ο ΟΗΕ κάνει λόγο για 9 νεκρά στελέχη του από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς από το Σάββατο.

9 of our @UN staffers have been killed in airstrikes in📍#GazaStrip since Saturday.



"The protection of civilians is paramount, including in times of conflict. They should be protected in accordance with the laws of war." @JulietteTouma @AP