ICE: Αποχωρεί ο υπηρεσιακός διευθυντής, Todd Lyons - Είχε επιβλέψει εκατοντάδες χιλιάδες απελάσεις

Ο υπηρεσιακός διευθυντής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), Todd Lyons, σχεδιάζει να αποχωρήσει από την υπηρεσία, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Markwayne Mullin.

«Ο διευθυντής Lyons υπήρξε ένας εξαιρετικός ηγέτης της ICE», ανέφερε ο Mullin σε δήλωσή του την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι ο Lyons υπήρξε παράγοντας που «καθοριστικό ρόλο» στην εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο Lyons, ο οποίος επέβλεψε εκατοντάδες χιλιάδες απελάσεις, θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά τις 31 Μαΐου, προκειμένου να ενταχθεί στον ιδιωτικό τομέα.

ICE: Ποιος είναι ο Todd Lyons

Ο Todd Lyons έχει υπηρετήσει στην ομοσπονδιακή υπηρεσία για σχεδόν δύο δεκαετίες, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και εργάστηκε ως αστυνομικός.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές ποιος θα τον αντικαταστήσει στην ηγεσία της υπηρεσίας επιβολής του νόμου, η οποία διαθέτει περισσότερους από 27.400 εργαζομένους.

Διορίστηκε από τον Τραμπ ως υπηρεσιακός διευθυντής της ICE τον Μάρτιο του 2025, μετά τη μετακίνηση του Caleb Vitello από τη θέση.

Την ευθύνη για την επιλογή του αντικαταστάτη του Lyons αναλαμβάνει ο Mullin, που διόρισε ο Τραμπ τον Μάρτιο, για να επιβλέπει την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, την προστασία των συνόρων και την ασφάλεια των αεροδρομίων, μετά την απομάκρυνση της πρώην υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Kristi Noem.

Η ICE έχει επικριθεί διεθνώς για τον ρόλο της στο επίκεντρο της πολιτικής μαζικών απελάσεων του Τραμπ.

Σε δήλωσή του την Πέμπτη, ο υπεύθυνος για την ασφάλεια των συνόρων, Tom Homan, επαίνεσε τον Lyons, λέγοντας ότι υπό την ηγεσία του «η ICE πέτυχε αριθμό-ρεκόρ απελάσεων κατά τον πρώτο χρόνο αυτής της κυβέρνησης, παρά τις πρωτοφανείς προκλήσεις».

Κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης ακρόασης στο Κογκρέσο τον Φεβρουάριο, ο Lyons και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), Rodney Scott, υπερασπίστηκαν τη μεταναστευτική πολιτική του προέδρου.

Αντιμέτωποι με αυστηρές ερωτήσεις από βουλευτές, οι επικεφαλής των υπηρεσιών κατηγόρησαν τους διαδηλωτές ότι κλιμακώνουν τη ρητορική κατά των πρακτόρων και διαμήνυσαν ότι δεν θα υποχωρήσουν.

«Ας στείλω ένα μήνυμα σε όποιον πιστεύει ότι μπορεί να μας εκφοβίσει: θα αποτύχετε», είχε δηλώσει τότε ο Lyons.

Η ακρόαση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από περιστατικό κατά το οποίο πράκτορες της ICE πυροβόλησαν και σκότωσαν δύο Αμερικανούς πολίτες, τον Alex Pretti και τη Renee Good, προκαλώντας οργή εντός και εκτός συνόρων.

Ο Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά την ICE, τόσο ως προς τον προϋπολογισμό όσο και ως προς τις αρμοδιότητές της, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Με πληροφορίες από BBC