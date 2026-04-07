Οι εργαζόμενοι στο στάδιο του Λος Άντζελες καλούν τη FIFA να αποκλείσει την ICE από το Μουντιάλ

Ένα συνδικάτο που εκπροσωπεί περίπου 2.000 εργαζόμενους στον τομέα της εστίασης στο Στάδιο του Λος Άντζελες ζήτησε από τη FIFA να κρατήσει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE) μακριά από τις δραστηριότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πόλη.

Παράλληλα, το συνδικάτο προειδοποίησε ότι οι εργαζόμενοι ενδέχεται να προχωρήσουν σε απεργία εάν δεν ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες τους.

Το Unite Here Local 11, που εκπροσωπεί μάγειρες, σερβιτόρους και μπάρμαν στο στάδιο του Ίνγκλγουντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν χωρίς σύμβαση εργασίας καθώς πλησιάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Αίτημα απαγόρευσης της ICE από τους αγώνες του Μουντιάλ

Το συνδικάτο διατύπωσε τρία βασικά αιτήματα προς τη FIFA και τον ιδιοκτήτη του σταδίου, την Kroenke Sports & Entertainment: μια δημόσια δέσμευση ότι η ICE και η Συνοριακή Φρουρά δεν θα διαδραματίσουν κανένα ρόλο στο τουρνουά, προστασία των συνδικαλιστικών θέσεων εργασίας και των συνθηκών εργασίας, καθώς και υποστήριξη για προσιτή στέγαση για τους εργαζόμενους στον τομέα της φιλοξενίας.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε ότι η ICE θα διαδραματίσει «βασικό ρόλο» στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια προοπτική που, σύμφωνα με το συνδικάτο, απειλεί την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών στο Λος Άντζελες.

Το Local 11 δήλωσε επίσης ότι επιθυμεί διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση κατά τη διάρκεια του τουρνουά με σκοπό την κατάργηση θέσεων εργασίας των μελών του συνδικάτου.

Το συνδικάτο συνέδεσε τα εργασιακά του αιτήματα με ευρύτερες ανησυχίες σχετικά με το κόστος στέγασης στην περιοχή του Λος Άντζελες, ιδίως στο Ίνγκλγουντ, και ζήτησε υποστήριξη για ένα ταμείο στέγασης εργαζομένων, περιορισμούς στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και φορολογικά μέτρα με στόχο τη χρηματοδότηση προσιτής στέγασης και την προστασία των οικογενειών μεταναστών.

«Η FIFA και οι εταιρικοί χορηγοί της θα βγάλουν δισεκατομμύρια από το Λος Άντζελες, ενώ αρνούνται να αναγνωρίσουν έστω και τους μάγειρες, τους σερβιτόρους και τους υπαλλήλους των περιπτέρων που κάνουν δυνατή τη διεξαγωγή αυτής της διοργάνωσης», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Κερτ Πίτερσεν, συμπρόεδρος του Local 11.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι είχε ζητήσει επανειλημμένα συναντήσεις με τη FIFA από τη στιγμή που το Λος Άντζελες επιλέχθηκε ως διοργανώτρια πόλη, αλλά αγνοήθηκε.

Ο χώρος είναι γνωστός ως SoFi Stadium, αλλά μετονομάστηκε σε Los Angeles Stadium για το Παγκόσμιο Κύπελλο λόγω συγκρούσεων μεταξύ χορηγών.

Το Λος Άντζελες πρόκειται να φιλοξενήσει οκτώ αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο γήπεδο, με τον πρώτο να είναι αυτός μεταξύ των ΗΠΑ και της Παραγουάης στις 12 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera