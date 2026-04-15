ΗΠΑ: Πόσους ανθρώπους απέλασε η ICE σε διάστημα σχεδόν ενός έτους;

Ο αριθμός παραμένει πολύ χαμηλότερος από την προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα εκατομμύριο απελάσεις ετησίως

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, η κορυφαία υπηρεσία επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας των ΗΠΑ, η ICE (Immigration and Customs Enforcement) απέλασε 442.637 άτομα μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Σεπτεμβρίου 2025.

Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά περίπου 171.000 σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος, αλλά παραμένει πολύ χαμηλότερος από την προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα εκατομμύριο απελάσεις ετησίως.

Πρόκειται για το πρώτο επίσημο στατιστικό στοιχείο απελάσεων που δημοσιοποιείται επί κυβέρνησης Τραμπ και περιλαμβάνεται σε έκθεση αιτιολόγησης προϋπολογισμού προς το Κογκρέσο.

Το Γραφείο Στατιστικών Εσωτερικής Ασφάλειας δεν έχει επικαιροποιήσει τα δεδομένα του από τον Νοέμβριο του 2024.

Ο πολυσυζητημένος αριθμός «αυτοαπελάσεων» (self-deportation) που προβάλλει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση. Η υπηρεσία έχει ισχυριστεί σε ανακοινώσεις ότι πάνω από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν «αυτοαπελαθεί», χωρίς όμως να έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικά στοιχεία.

Το ενδιαφέρον σημείο

Η έκθεση της ICE δείχνει ότι ο στόχος για την επόμενη χρονιά είναι η απέλαση 1 εκατομμυρίου ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, η υπηρεσία έχει ζητήσει λιγότερα κονδύλια για το οικονομικό έτος 2027 σε σχέση με το 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Προτείνεται μείωση κατά 751 εκατ. δολάρια στα κονδύλια κράτησης και μεταφοράς μεταναστών
  • Μείωση κατά 155 εκατ. δολάρια για υπερωρίες προσωπικού

Η ICE επικαλείται τα επιπλέον δισεκατομμύρια που διατέθηκαν μέσω του νομοσχεδίου «One Big, Beautiful Bill» που εγκρίθηκε το καλοκαίρι του 2025.

Οι αριθμοί

Το οικονομικό έτος 2025 περιλαμβάνει τους τελευταίους μήνες της θητείας του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου έτους του Τραμπ στην εξουσία.

Από τις απελάσεις: 

  • περίπου 167.000 άτομα είχαν ποινικό μητρώο (καταδίκες ή εκκρεμείς κατηγορίες)
  • Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 38% του συνόλου των απελάσεων και των επαναπροωθήσεων, καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου κατά των λεγόμενων «χειρότερων των χειρότερων» (worst of the worst).

Με πληροφορίες από Axios

