ΗΠΑ: Πράκτορας της ICE κατηγορείται για επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου οχήματος

Οι εισαγγελείς στη Μινεσότα των ΗΠΑ απήγγειλαν ποινικές κατηγορίες εναντίον ενός ομοσπονδιακού υπαλλήλου της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για βιαιοπραγία.

Η υπόθεση φαίνεται να είναι η πρώτη του είδους της, μετά την μαζική αποστολή πρακτόρων σε πόλεις κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Κατηγορίες εις βάρος πράκτορα της ICE

Ο Γκρέγκορι Ντόνελ Μόργκαν Τζούνιορ αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για βιαιοπραγία δευτέρου βαθμού, καθώς φέρεται να απείλησε τα θύματα με το όπλο του, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που ανακοίνωσε η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μαίρη Μοριάρτι.

Ειδικότερα, ο Μόργκαν κατηγορείται ότι, κατά τη διάρκεια ενός περιστατικού τον Φεβρουάριο, έτρεξε με το αυτοκίνητό του δίπλα στο αυτοκίνητο ενός θύματος, έβγαλε ένα όπλο και το έστρεψε επανειλημμένα προς τα άτομα που βρίσκονταν μέσα.

Οι τοπικές αρχές έχουν εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Μόργκαν.

Οι κατηγορίες αυτές είναι οι πρώτες που απαγγέλλονται εναντίον αξιωματικού της ICE για πράξεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Metro Surge», στο πλαίσιο της οποίας εκατοντάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν αποσταλεί στην πολιτεία για να πραγματοποιήσουν μαζικές συλλήψεις με στόχο μετανάστες και διαδηλωτές.

Με πληροφορίες από Independent

