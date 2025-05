Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Γεωργίας - Η προκλητική ατάκα του για το ρύζι

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιαπωνίας παραιτήθηκε μετά από δηλώσεις που έκανε για το ρύζι και ξεσήκωσαν «κύμα» αντιδράσεων.

Η νέα πρόκληση για την ήδη δοκιμαζόμενη κυβέρνηση του Σιγκερού Ισίμπα, έρχεται εξαιτίας των δηλώσεων του Τάκου Έτο σε εκδήλωση συγκέντρωσης πολιτικών πόρων το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου ανέφερε ότι «δεν χρειάστηκε ποτέ να αγοράσει ρύζι» λόγω των δώρων που λάμβανε από υποστηρικτές του.

Πολίτες και πολιτικοί του αντίπαλοι εξέφρασαν οργή για την τοποθέτηση του υπουργού, αναφορικά με το ήδη ακριβό αυτό προϊόν για το καταναλωτικό κοινό της χώρας. Στην Ιαπωνία, η τιμή του ρυζιού έχει αυξηθεί ραγδαία, εξαιτίας της κακής συγκομιδής και της αυξημένης ζήτησης.

Αφού υπέβαλε την παραίτησή του, ο Έτο δήλωσε: «Έκανα μια εξαιρετικά ακατάλληλη δήλωση σε μια περίοδο που οι πολίτες υποφέρουν από την αύξηση της τιμής του ρυζιού».

