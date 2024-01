Ιαπωνία: Νεκροί οι 5 επιβαίνοντες του αεροπλάνου της ακτοφυλακής μετά τη φωτιά

Νεκροί ανασύρθηκαν οι 5 από τους 6 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος της ιαπωνικής ακτοφυλακής με το οποίο συγκρούστηκε κατά την προσγείωση το αεροπλάνο της Japan Airlines με τους 379 επιβάτες.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από τις ιαπωνικές αρχές, ο μοναδικός επιζών είναι ο κυβερνήτης του αεροσκάφους της ιαπωνικής ακτοφυλακής ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι επιβάτες του αεροπλάνου της Japan Airlines απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Την ίδια ώρα, βίντεο από τη στιγμή που πιάνει φωτιά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σε ένα άλλο φαίνεται η στιγμή που σπάει στα δύο. H φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε μετά από σύγκρουση του αεροπλάνου με άλλο της ακτοφυλακής, από το οποίο εν τέλει σκοτώθηκαν πέντε άτομα.

"The tail-end has... just crashed on to the floor."



An aircraft has caught fire on a runway at Tokyo's Haneda airport.https://t.co/ayTzbtRvAM



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/7uYMRG93En