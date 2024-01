Ιαπωνία: Η στιγμή που το φλεγόμενο αεροπλάνο σπάει στα δύο μετά από σύγκρουση

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο αεροδρόμιο Haneda της Ιαπωνίας, όταν ένα αεροσκάφος της Japan Airlines που εκτελούσε την πτήση 517 από το Χοκάιντο, με 379 επιβάτες, τυλίχτηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς λίγο μετά την προσγείωσή του.

Βίντεο από τη στιγμή που πιάνει φωτιά κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ενώ σε ένα άλλο φαίνεται η στιγμή που σπάει στα δύο. H φωτιά φαίνεται πως ξεκίνησε μετά από σύγκρουση του αεροπλάνου με άλλο της ακτοφυλακής, από το οποίο αγνοούνταν πέντε άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News έχουν εντοπιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας τους. Οι 379 επιβάτες του αεροπλάνου ενημερώθηκαν εγκαίρως και απομακρύνθηκαν

Προς το παρόν, όλες οι έρευνες στρέφονται προς τον πύργο ελέγχου και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που είχαν βάρδια τη συγκεκριμένη στιγμή σε μια προσπάθεια να φτάσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα στα αίτια της σύγκρουσης.

Το πλήρωμα έκανε «εξαιρετικά καλά τη δουλειά του», ώστε να σώσει τους επιβάτες, λέει στο Sky News σύμβουλος αεροπορίας. «Δείχνει πόσο ασφαλής είναι η αεροπορία, ακόμη και όταν τα πράγματα πάνε στραβά» συμπλήρωσε ο Alastair Rosenschein

