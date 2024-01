Ιαπωνία: Φωτιά σε επιβατικό αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης

Φωτιά ξέσπασε σε αεροπλάνο σε διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο Χανέντα στην Ιαπωνία, σύμφωνα με πλάνα από τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Βίντεο από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK δείχνει τη φωτιά να βγαίνει από τα παράθυρα του αεροπλάνου.Στο αεροσκάφος υπήρχαν 379 επιβάτες, οι οποίοι πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Περισσότερα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλάνο να κινείται φλεγόμενο στον διάδρομο προσγείωσης. Το NHK, επικαλούμενο τις αρχές, ανέφερε ότι το αεροπλάνο ενδέχεται να συγκρούστηκε με άλλο αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του στη Haneda.

