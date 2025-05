Ιαπωνία: Διασώστες ανέσυραν τη σορό οδηγού από τεράστια τρύπα στο έδαφος έπειτα από τρεις μήνες

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η τεράστια τρύπα προκλήθηκε από τη διάβρωση των αγωγών αποχέτευσης. Το ασταθές έδαφος και ο κενός χώρος από κάτω εμπόδισαν τη διάσωση, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να περιορίσουν τη χρήση νερού για να μειωθεί η ροή λυμάτων στην περιοχή.

Massive Sinkhole in Japan: A swimming pool-sized crater swallowed a truck at a busy Yashio intersection, trapping the driver inside. Rescuers are working tirelessly to save him.



The sinkhole was likely caused by a crack in an underground sewer pipe. pic.twitter.com/gXMxPsyCX3